Học sinh lớp 10 chỉnh sửa văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh rồi đăng trên mạng xã hội

Chiều 16/2, lực lượng An ninh mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP.Bảo Lộc triệu tập một học sinh lớp 10 trên địa bàn để làm rõ hành vi chỉnh sửa văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Lâm Đồng rồi đăng tải lên mạng xã hội.