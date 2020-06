Học sinh Nghệ An 'đội nắng, chống nóng' đến trường

Những ngày nắng nóng này, nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phải điều chỉnh lịch học từ học 2 buổi/ngày xuống 1 buổi/ngày. Mặc dù vậy, việc kéo dài năm học đến tháng 6 vẫn khiến nhiều giáo viên và học sinh vất vả. Trong ảnh: Thời tiết lên đến gần 40 độ C, các em ở Trường Tiểu học Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) chỉ trông chờ vào cây quạt trần để chống nóng. Ảnh: Mỹ Hà

Với học sinh mầm non, do đặc thù học cả ngày nên việc chống nóng cho học sinh rất quan trọng. Tại Trường Mầm non Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) đã phải trang bị thêm mành tre trước các phòng học để đảm bảo sức khỏe cho các em. Ảnh: Mỹ Hà