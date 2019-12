Học sinh Nghệ An được nghỉ tết 10 ngày

Năm nay, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 20/01/2029 (ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), đến hết ngày 29/01/2020 (ngày 05 tháng Giêng năm Canh Tý).

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức lịch nghỉ tết thực hiện theo quy định của Luật Lao động, hướng dẫn, thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh. Thời gian từ thứ 5 ngày 23/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Trường THPT Nghi Lộc 3 trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Huồi Tụ 2 (Kỳ Sơn). Ảnh: PV

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nhằm nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Đồng thời, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia loại trừ tệ nạn xã hội trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ.

Trao quà tết cho các học sinh của xã Na Ngoi. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Các đơn vị cũng cần dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực báo cáo trước, trong, sau Tết. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động của cơ quan, đơn vị trở lại hoạt động bình thường.