Học tập tấm gương cộng sản Chu Huy Mân, xây dựng Đảng bộ Nghệ An vững mạnh

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh. Nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng củng cố cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị xã hội và an toàn các vùng đặc thù được thực hiện có hiệu quả. Việc đề cao cảnh giác, đã chủ động đấu tranh có kết quả, góp phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được xác định là nhiệm vụ hàng đầu với mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đức, có tài, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng lý luận và năng lực thực tiễn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị được triển khai sâu rộng, đã có sức lan tỏa và chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ nhận thức “làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác” đã dần trở thành ý thức tự giác, tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả mà Nghệ An đạt được trong nhiều lĩnh vực rất đáng trân trọng, nhưng chỉ mới là bước đầu, còn rất khiêm tốn, vẫn còn thấp so với nhiều tỉnh có cùng điểm xuất phát. Tỉnh vẫn đang đứng trước nhiều điểm nghẽn, nút thắt… chưa có được những giải pháp hay, hữu hiệu để tháo gỡ trong quá trình phát triển. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn; một số nơi thuộc vùng đặc thù còn tiềm ẩn những yếu tố dễ mất ổn định về an ninh, trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Học tập và phát huy tinh thần cách mạng của đồng chí Chu Huy Mân, phát huy truyền thống cách mạng và văn hóa của quê hương, Đảng bộ và nhân tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất; đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025; tạo cơ sở để đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.