Xây dựng Đảng Học tập và làm theo Bác Hồ về lựa chọn cán bộ trong thời kỳ mới Để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm thì cấp ủy Đảng các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên càng phải nhận thức và thấm nhuần sâu sắc những điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo Bác Hồ về lựa chọn cán bộ trong thời kỳ mới.

Nguyễn Thế Trung • 20/02/2025 8:00

Ngày 14/6/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị đặt ra yêu cầu, nội dung rất chặt chẽ, trong đó có công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy. Trong bài phát biểu đầu Xuân năm mới, năm 2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo rõ: “Về công tác nhân sự, đây là công việc hệ trọng, là “then chốt” của “then chốt”, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”(1).

Để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm thì cấp ủy Đảng các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên càng phải nhận thức và thấm nhuần sâu sắc những điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo Bác Hồ về lựa chọn cán bộ trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 1962. Nguồn: TTXVN

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, đến việc lựa chọn người có đức, có tài, việc sử dụng và quản lý cán bộ. Người nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(2); “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(3). Trong lựa chọn cán bộ Người quan tâm cả đức và tài. Bác nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(4). Vì thế, ngay sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Bác rất quan tâm đến trọng dụng nhân tài, sử dụng và quản lý cán bộ. Theo Bác: “Chúng ta phải nhớ rằng: Người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được”(5). Bác còn căn dặn: “Tài to dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy”(6). Bác rất quan tâm nhắc nhở cán bộ có trách nhiệm quyết định đến công tác cán bộ: “Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ tài năng hơn mình”(7). “Khi cất nhắc một cán bộ cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ cũng không được việc”(8). Trong bổ nhiệm cán bộ Bác yêu cầu phải chọn cán bộ biết nêu gương trước nhân dân. Bác nói “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(9). Bác phê bình những ai: “Tư túng, kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì dòng họ của ai”(10).

Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cụ Huỳnh Thúc Kháng (hàng đầu, bên phải) tham gia Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, năm 1946. Nguồn: TTXVN

Chính nhờ những quan điểm đúng đắn, sáng suốt đó nên khi đất nước mới giành được độc lập còn vô vàn khó khăn, cả thù trong và giặc ngoài mà Bác Hồ và Đảng ta đã rất thành công trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân qua công tác cán bộ. Bác Hồ đã mời một số nhân sĩ, trí thức, quan lại của chế độ phong kiến nhưng yêu nước, có kiến thức, kinh nghiệm ra giúp Chính phủ. Trong số đó có cụ Bùi Bằng Đoàn - nguyên là Thượng thư Bộ Hình ra làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội, cụ Huỳnh Thúc Kháng - nguyên là Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ làm Bộ trưởng Nội vụ và sau đó làm Phó Chủ tịch nước, cụ Phan Kế Toại - nguyên là Khâm sai đại thần ra làm Bộ trưởng Bộ nội vụ. Bằng cách ứng xử đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ được những tinh hoa của dân tộc đến với cuộc kháng chiến cứu nước và kiến quốc. Nhiều trí thức đang sinh sống ở nước ngoài có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt hơn nhưng đã tự nguyện về giúp nước như kỹ sư Trần Đại Nghĩa, Giáo sư toán học Lê Văn Thiêm, Nhà nông học Lương Định Của, Tiến sĩ Y khoa Đặng Văn Ngữ, Bác sĩ Trần Hữu Tước, Nguyễn Khắc Viện,… Đồng thời, có nhiều trí thức tiêu biểu như Giáo sư Tạ Quang Bửu, Giáo sư Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Luật sư Phan Anh, Giáo sư Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Ngụy Như Kon Tum, Bác sĩ Vũ Đình Tụng,… đều được trọng dụng để phát huy tài năng phục vụ đất nước. Đặc biệt, Bác Hồ là người nhìn xa, trông rộng, đánh giá, cân nhắc, lựa chọn cán bộ rất chuẩn xác, hiệu quả. Bác phân công đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách quân đội khi đồng chí chưa từng học một trường quân sự nào. Lúc đó đồng chí đang là một thầy giáo dạy sử ở trường tư thục Thăng Long và sau đó phong thẳng lên Đại tướng. Nhiều cán bộ được Bác lựa chọn, giao việc như đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh,… đều trở thành những người lãnh đạo xuất sắc của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các trí thức năm 1964. Nguồn: baotanglichsu

Vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những văn bản quan trọng về công tác cán bộ như Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; Bộ Chính trị ban hành Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 “Về công tác quy hoạch cán bộ”; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 “Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Kết luận số 118-KL/TW ngày 18/01/2025 “Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng",…

Theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW của Bộ Chính trị thì đại hội đảng bộ từ cơ sở đến đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương khóa 2025-2030 đều diễn ra trong năm 2025, tiến tới Đại hội đại biểu khóa XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Năm 2025, đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc (03/02/1930 - 03/02/2025), kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2025) và năm 2025 cũng là năm thứ 39 của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ mùa Xuân 1986,…

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Quán triệt những lời chỉ bảo sâu sắc, tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lựa chọn cán bộ để học tập và làm theo Bác Hồ trong xây dựng, bầu chọn những người đảng viên ưu tú, thực sự có đức, có tài tham gia cấp ủy khóa mới. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các đảng bộ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã quyết nghị. Đặc biệt, lựa chọn với chất lượng cao nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để tiếp tục lãnh đạo đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới đạt nhiều thành tựu to lớn mới vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

----------

(1) Báo Nhân dân, số Xuân Ất Tỵ, năm 2025, tr.4.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, t.5, tr.309.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.313.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.292.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.88.

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.43.

(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.123.

(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.314.

(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.284.

(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.65.