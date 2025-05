Thời sự Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Con đường đúng đắn, cấp thiết để thực hiện khát vọng phát triển Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân là con đường đúng đắn, cấp thiết để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì con người Việt Nam.

Sáng 8/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/1/2025 của Bộ Chính trị; bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Học tập suốt đời” và Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị.

Tại điểm cầu cấp tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An đạt được những kết quả đáng ghi nhận

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh đã quán triệt chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nêu rõ, tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân là một yêu cầu có tính chiến lược, lâu dài và cấp thiết đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”. Ảnh: Thành Duy

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân không chỉ là tri ân giá trị tư tưởng quý báu của Người, mà còn là con đường đúng đắn, cấp thiết để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì con người Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, cấp ủy và chính quyền các cấp đã rất quan tâm, nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Về chính trị, tỉnh Nghệ An luôn thực hiện và đảm bảo các quyền tự do, dân chủ cho người dân. Về phát triển kinh tế, Nghệ An duy trì tốc độ tăng trưởng khá và cao hơn so với bình quân chung của cả nước, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện ngày càng tốt hơn việc chăm lo đời sống Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa đạt 69,8%; tỷ lệ phường, xã, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn là 79,3%.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh có 1.166 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 80,3%.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện đồng bộ; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Năm 2024, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 48.500 người, đạt 103,19% kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Từ năm 2023 đến nay, tỉnh Nghệ An đã vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa khoảng 14.000 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở và phấn đấu đến ngày 31/7/2025 hoàn thành chương trình.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo vùng miền Tây giảm 3-4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh dự ước đến cuối năm 2024 là 4,12%, giảm 1,07% so với đầu năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, những kết quả đó mặc dù chưa thực sự đạt được mục tiêu đề ra của cấp ủy, chính quyền các cấp và chưa đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhưng đó là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân và là cơ sở để chúng ta phấn đấu hoàn thành mong muốn của Bác Hồ đối với quê hương Nghệ An là xây dựng tỉnh nhà thành tỉnh khá của miền Bắc.

Xây dựng, cụ thể hóa bằng hệ thống chính sách, quy định pháp luật

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần xây dựng, cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân bằng hệ thống chính sách, quy định pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Cần đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị và cá nhân hằng năm, hằng quý. Gắn thực hiện nội dung chăm lo đời sống Nhân dân với việc tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chú trọng việc lựa chọn, xây dựng và tuyên truyền sâu rộng những cá nhân, tập thể điển hình, những cách làm hay trong học tập, làm theo Bác về sự tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, phải đảm bảo công bằng xã hội trong một số lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Thực hiện tốt nội dung này cũng là làm tốt công tác chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Trong lĩnh vực chính trị, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; tập trung rà soát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030); tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong lĩnh vực kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; quan tâm ưu tiên phát triển kinh tế khu vực miền núi, tạo việc làm cho người lao động.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tập trung triển khai chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng đổi mới và cơ cấu lại hệ thống dạy nghề, hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo hợp lý về quy mô, ngành nghề, cấp độ đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu lao động có chuyên môn kỹ thuật cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về y tế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về việc làm, lao động; thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người dân; chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội và mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là bảo hiểm tự nguyện…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch về công tác bảo trợ xã hội và giảm nghèo, công tác trẻ em và bình đẳng giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kiểm soát tình hình tai nạn, đuối nước, bạo lực với trẻ em; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy...

Hoàn thành mục tiêu vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025. Vận động, huy động nguồn lực giúp đỡ các xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng miền Tây của tỉnh.

Về chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đối tượng chịu thiệt thòi trong cuộc sống, cần chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

"Chúng ta đang ở trong một thời điểm rất đặc biệt của đất nước, của Đảng với những cuộc cách mạng lớn về sắp xếp bộ máy, về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những cuộc cách mạng này là để thực hiện mục tiêu phát triển vì sự tiến bộ, sự công bằng và vì sự phát triển toàn diện con người. Hơn lúc nào hết, với tinh thần học tập suốt đời, học không ngừng nghỉ, để không bị bỏ lại phía sau, để kịp sánh vai cùng với các nước bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta càng phải tập trung học tập để thấm nhuần sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và về tiến bộ, công bằng xã hội, về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân nói riêng", Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.