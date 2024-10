Xã hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Hội nghị Chi hội trưởng khu vực phía Bắc tại Nghệ An Sáng 7/10, tại TP Vinh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Hội nghị Chi hội trưởng khu vực phía Bắc.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Tham dự hội nghị có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trần Thị Mỹ Hạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tích cực chủ động, triển khai và thực hiện nhiều nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm như: Hướng dẫn các chi hội tổ chức, phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày truyền thống nhiếp ảnh tại các địa phương với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, trang trọng; tổ chức thành công Hội nghị Chi hội trưởng khu vực phía Nam và Tọa đàm “Định hướng phát triển của nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam” tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 9 - 13/3/2024 cùng với sự hỗ trợ của Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk; đang tổ chức thực hiện các công đoạn của cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì; phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) tổ chức thành công Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024. Tổng kết trao giải, khai mạc triển lãm ngày 4/10/2024 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội...

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, hội sẽ tổ chức các hoạt động nhiếp ảnh Việt Nam trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025), do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành; tổ chức Hội nghị Chi hội trưởng tại miền Bắc và Tọa đàm về Định hướng phát triển nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam tại Nghệ An; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương năm 2024"; tiếp tục xây dựng đề án “Không gian sáng tạo và chuyển đổi số tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam"; Phối hợp với Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc tổ chức Triển lãm ảnh tại TP. Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội các chi hội nhiệm kỳ (2024 - 2029). Xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ X (2025 - 2030) vào năm 2025...

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Đến dự chỉ đạo hội nghị, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân biểu dương những hoạt động của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã thực hiện được trong thời gian qua. Đồng thời, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đề nghị, hội cần đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị triển khai đại hội chi hội cơ sở, tiến tới Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Trong đó, hội cần bám sát Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tổ chức đại hội.

Qua hội nghị này, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng mong muốn tỉnh Nghệ An sẽ quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, các chi hội trực thuộc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Tham dự hội nghị, thay mặt cho tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh khẳng định: "Hoạt động nhiếp ảnh ở Nghệ An trong những năm qua được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm, tạo nên phong trào phát triển tốt, phong phú. Hiện nay, lực lượng nghệ sĩ nhiếp ảnh tương đối phát triển, nhiều tác giả tham dự và đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi ảnh của khu vực, quốc gia và quốc tế. Hàng năm, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc thi, triển lãm về nhiếp ảnh, góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, đồng thời quảng bá, giới thiệu về các di tích, danh lam thắng cảnh, về văn hóa và con người vùng đất địa linh nhân kiệt xứ Nghệ tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Hội nghị Chi hội trưởng các chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc và Hội thảo về nhiếp ảnh tại tỉnh Nghệ An được tổ chức trên địa bàn tỉnh là cơ hội để đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, học hỏi và trau dồi kiến thức.

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao hy vọng: "Vẻ đẹp của vùng đất và con người Nghệ An sẽ mang đến nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ có được những khuôn hình đẹp nhất về vùng đất sơn thanh thủy tú, con người xứ Nghệ hiền hòa, mộc mạc, chịu thương chịu khó nhưng cũng thật nồng hậu, hiếu khách".

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/10 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.