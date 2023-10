Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế và chuyên gia từ các bệnh viện tuyến Trung ương, cùng 250 đại biểu đến từ các bệnh viện, trường đại học y khoa trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Nguyệt Minh

Hội nghị quy tụ các chuyên gia, những cán bộ y tế giàu kinh nghiệm nhằm kết nối, chia sẻ, cập nhật kiến thức về các lĩnh vực: Nội khoa, Ngoại khoa, Tai -mũi- họng, Dược lâm sàng.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: P.V

TS. BS Võ Hồng Khôi – Giám đốc Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai tham luận "Điều trị rối loạn tiền đình dưới góc nhìn y học bằng chứng". Ảnh: P.V

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận: Tối ưu hóa sử dụng thuốc trong thực hành lâm sàng: vai trò của dược sĩ lâm sàng và giải pháp công nghệ số của PGS.TS. Nguyễn Thành Hải - Giảng viên bộ môn Dược lâm sàng - Đại học Dược Hà Nội; Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông của Thạc sĩ. BSCKII. Thái Doãn Công – Phó Giám đốc chuyên môn – Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông; Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ở bệnh nhân viêm xoang mạn tính – Bác sĩ Lê Văn Đào – Phó Giám đốc Bệnh viện Tai -mũi- họng miền Trung; Ứng dụng nội soi tầm soát ung thư sớm đường tiêu hóa trên - BSCKII. Trần Xuân Hưng – Trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An…

TS.BSCKII Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Hội nghị Khoa học Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông mở rộng, lần thứ I. Ảnh: P.V

Phát biểu tại hội nghị, TS.BSCKII Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An ghi nhận sự phát triển vượt bậc về chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, góp phần xây dựng vị thế cho hệ thống y tế tư nhân nói riêng và ngành Y tỉnh nhà nói chung đồng thời, đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông mở rộng là tiền đề quan trọng để ngành Y tế Nghệ An có bước chuẩn bị kỹ lưỡng hướng tới "Hội nghị định hướng phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu” cấp tỉnh vào năm 2024, góp phần vào sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân và ngành Y tế tỉnh nhà; từng bước hướng tới mục tiêu “Phát triển hệ thống y tế của thành phố Vinh trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ” theo tinh thần Nghị quyết 39 Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An trong giai đoạn mới.

Trao chứng nhận cho các báo cáo viên tham gia tham luận tại hội nghị. Ảnh: P.V

Phó Giám đốc Sở Y tế mong muốn thời gian tới, có nhiều hội nghị khoa học được tổ chức và các đề tài khoa học đăng ký tại hội nghị lần sau đa dạng hơn; để tạo môi trường học tập, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn bổ ích cho đội ngũ y, bác sĩ./.