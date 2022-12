Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 9/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022.

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các biến động của thị trường.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã có nhiều cách làm sáng tạo, đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể quần chúng vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhờ đó, các doanh nghiệp trong khối đã duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Kết quả, tổng doanh thu toàn Khối ước đạt hơn 48.369,84 tỷ đồng; tăng trưởng đạt 29,95% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 312 triệu USD, chiếm 12,5% toàn tỉnh; nộp ngân sách tỉnh ước đạt 3.458,3 tỷ đồng, chiếm 18,2% toàn tỉnh; nộp ngân sách Trung ương ước đạt 615,7 tỷ đồng; tổng lãi ước đạt 4.929 tỷ đồng; tổng đầu tư của các doanh nghiệp 1.540 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động dao động 3,5 đến 24 triệu đồng/người/tháng.

Toàn Đảng bộ Khối đã quyên góp hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong năm 2022, thành lập mới 2 tổ chức Đảng, 5 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp tư nhân; kết nạp 225 đảng viên mới, đạt 112,5% kế hoạch. Việc lãnh đạo xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo cũng như phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Đồng thời, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong năm qua, cũng như tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Chia sẻ những khó khăn trong hoạt động của các doanh nghiệp, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc thù khối doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là việc tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm; giải quyết điểm nghẽn trong lưu thông hàng hoá; tập huấn, trang bị kiến thức hội nhập cho doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất,...

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp quan tâm hơn tới công tác phát triển Đảng; tăng cường củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước; củng cố tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp khó khăn; tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ; thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm các tổ chức hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ Đảng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.