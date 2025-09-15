Kinh tế Hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chế biến gỗ và lâm sản giai đoạn 2025–2030 Ngày 15/9, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thảo bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chế biến gỗ và lâm sản giai đoạn 2025–2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Diện – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Văn Trường



Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Diện – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, các Hiệp hội Gỗ các tỉnh. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các ngành liên quan.

Nghệ An hiện có tổng diện tích rừng 973.000 ha, trong đó gần 200.000 ha rừng trồng cung cấp nguyên liệu. Diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý bền vững đạt 32.630 ha, toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 ha rừng trồng gỗ lớn.

Toàn cảnh Hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản. Ảnh: Văn Trường

Theo thống kê, sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng bình quân đạt 1,65 triệu m³/năm; giai đoạn 2020–2024 tổng sản lượng gỗ khai thác đạt 7,9 triệu m³, bình quân hơn 1,58 triệu m³/năm. Toàn tỉnh hiện có 1.052 cơ sở chế biến gỗ và lâm sản, với kim ngạch xuất khẩu lâm sản giai đoạn 2020–2024 đạt trung bình 254,07 triệu USD/năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu các giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ. Ảnh: Văn Trường



Mục tiêu trọng tâm là hướng tới xây dựng ngành công nghiệp chế biến gỗ công nghệ cao, thân thiện môi trường, gia tăng giá trị sản phẩm thông qua chế biến sâu, từng bước hình thành chuỗi cung ứng bền vững. Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 500 triệu USD/năm.

Các đại biểu tham gia tại hội thảo. Ảnh: Văn Trường

Tại hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn trong quá trình phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Ông Trần Quang Luận – Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An cho rằng, Nghệ An cần sớm chủ động nguồn giống cây lâm nghiệp chất lượng cao để nâng cao giá trị rừng trồng; đầu tư vào máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm hướng tới xuất khẩu; đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến công nghệ cao để gia tăng giá trị sản phẩm.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Trường



Bà Nguyễn Thị Anh Hường – Phó ban Quản lý Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ chia sẻ, hiện nay trên địa bàn Nghệ An vẫn còn nhiều đơn vị sản xuất dăm gỗ chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, hoạt động thu mua keo non để băm dăm còn phổ biến, công tác quản lý còn nhiều bất cập. Do đó, cần có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng chế biến và phát triển bền vững ngành lâm nghiệp của tỉnh.

Ông Trần Quang Luận – Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An đưa ra ý kiến về chế biến gỗ. Ảnh: Văn Trường



Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những thành tích quan trọng mà ngành chế biến lâm nghiệp Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Để đưa ngành chế biến gỗ và lâm sản trở thành một trong những ngành mũi nhọn của kinh tế nông nghiệp tỉnh nhà, tỉnh Nghệ An đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Anh Hường – Phó Ban Quản lý Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Văn Trường



Thứ nhất, cần đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu tập trung, ưu tiên trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC về quản lý rừng bền vững. Đồng thời, thiết lập cơ chế hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân trồng rừng. Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có ít nhất 80.000 ha rừng gỗ lớn và 70.000 ha đạt chuẩn FSC.

Thứ hai, khuyến khích đầu tư vào công nghiệp chế biến gỗ theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, ưu tiên các sản phẩm chế biến sâu như ván MDF, viên nén, đồ gỗ nội thất và mỹ nghệ có giá trị gia tăng cao. Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản.

Thứ ba, tập trung triển khai Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An, hướng đến mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm chế biến gỗ và đầu mối thu hút các dự án công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Chế biến gỗ tại Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu. Ảnh: Văn Trường

Thứ tư, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ ổn định, tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu cho sản phẩm gỗ Nghệ An.

Thứ năm, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất.

Thứ sáu, tăng cường vai trò quản lý nhà nước, hoàn thiện chính sách phát triển lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong quá trình phát triển ngành lâm nghiệp và chế biến gỗ theo hướng hiện đại, bền vững.