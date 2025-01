Thể thao Hôm nay (25/1), huấn luyện viên, vận động viên Sông Lam Nghệ An sẽ nhận đủ tiền ăn năm 2024 Lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cam kết, trong ngày hôm nay (25/1, tức 26 Tết), tất cả các huấn luyện viên và vận động viên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ nhận đủ tiền ăn năm 2024.

U15 Sông Lam Nghệ An thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA. Ảnh: Chung Lê

Trước đó, Báo Nghệ An đã phản ánh về việc "Gần 80 huấn luyện viên và vận động viên Sông Lam Nghệ An chưa được nhận tiền ăn năm 2024". Phía Sông Lam Nghệ An thừa nhận trách nhiệm về sự chậm trễ này. Đồng thời, lãnh đạo câu lạc bộ cam kết rằng, trong ngày hôm nay, toàn bộ số tiền ăn sẽ được chuyển tới tài khoản của các huấn luyện viên và vận động viên thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Sông Lam Nghệ An.

Để đảm bảo thực hiện đúng cam kết, sáng nay 25/1, các bộ phận liên quan tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục. Dự kiến, muộn nhất vào cuối buổi chiều cùng ngày, tất cả huấn luyện viên và vận động viên tại Trung tâm sẽ nhận đủ tiền ăn của cả năm 2024.

Cụ thể, mỗi huấn luyện viên đào tạo trẻ sẽ nhận được gần 50 triệu đồng tiền ăn. Bên cạnh đó, tất cả vận động viên trẻ không ở nội trú tại ký túc xá của Câu lạc bộ sẽ nhận hơn 50 triệu đồng/người.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã thông tin, tính đến ngày 23/1/2025, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành giải ngân phần lớn số tiền cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, đến chiều 24/1/2025 (25 Tết), gần 80 huấn luyện viên và vận động viên tại đội trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa nhận được tiền ăn năm 2024.

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An hiện có 27 huấn luyện viên và khoảng 50 vận động viên không ở nội trú tại ký túc xá của Sông Lam Nghệ An. Đây là những người đang trực tiếp chịu ảnh hưởng từ việc chậm trễ chi trả tiền ăn.

Hàng năm, tỉnh Nghệ An chi gần 28 tỷ đồng vốn đầu tư công để đặt hàng SLNA đào tạo bóng đá trẻ. Trong đó, các hạng mục bao gồm lương huấn luyện viên, phụ cấp cho vận động viên, tiền ăn, trang phục…