Hôm nay (8/7) ngày thi thứ 2 tốt nghiệp THPT, hơn 72% thí sinh Nghệ An đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội

(Baonghean.vn) - Định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh, cùng với việc tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các vấn đề dân sinh, Báo Nghệ An tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.