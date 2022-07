Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Nghệ An: An toàn, nghiêm túc phải được đặt lên hàng đầu

(Baonghean.vn) - Hôm nay (6/7), hơn 36.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An sẽ bắt đầu làm thủ tục để bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đây cũng là kỳ thi quan trọng đánh giá lại 12 năm học phổ thông và là căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Băn khoăn trước giờ G

Học sinh Lê Thị Khánh Linh - Lớp 12D1, Trường THPT Đô Lương 3 sẽ đăng ký xét tuyển khối D78 (gồm các môn Ngữ văn, tiếng Anh và tổ hợp KHXH) và với nguyện vọng chính là trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Đà Nẵng. Do tổ hợp môn sát với các môn thi tốt nghiệp nên việc học của Khánh Linh không quá khó khăn và em khá tự tin. Tuy vậy, trước kỳ thi, nữ sinh này vẫn không tránh khỏi lo lắng: “Điểm thi thử các môn của em gần đây đều trên 8, nhưng em vẫn chưa yên tâm lắm, vì 2 năm trở lại đây điểm xét tuyển vào các trường đại học cao đột biến”.

Trường THPT Đô Lương 3 năm nay có hơn 500 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT và có khoảng 70% đăng ký để xét tuyển vào các trường đại học. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho các sỹ tử, từ đầu tháng 4 đến nay, nhà trường đã tổ chức 2 đợt ôn tập, đợt 1 kết thúc giữa tháng 5 với 40 buổi và đợt 2 từ đầu tháng 6 đến nay học sinh được học 58 buổi.

Thầy giáo Vương Trần Lê - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trước kỳ thi, trường chúng tôi đã có khoảng 70 học sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học và đã có khoảng 30 em đủ điểm để đỗ vào các trường đại học. Trong số này, có thí sinh lọt vào tốp những thí sinh có điểm cao nhất tại kỳ thi do Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Đây là một thuận lợi cho các em và cũng giúp các em học sinh phần nào giảm bớt áp lực thi cử. Số thí sinh còn lại, nhà trường tập trung ôn thi cho các em theo đúng năng lực và trình độ, cố gắng để có kết quả tốt nhất trong mùa thi năm nay”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với 2 mục đích, đó là xét công nhận tốt nghiệp và lấy điểm để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Với những thí sinh đã có đủ các tiêu chí phụ để xét tuyển vào đại học hoặc đã tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực thì kỳ thi này khá nhẹ nhàng. Nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều thí sinh lại hết sức lo lắng, bởi khi cơ hội trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp ngày càng ít thì áp lực điểm số lại càng cao hơn.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Cường - Lớp 12 A1, Trường THPT Anh Sơn 2 cho biết: “Em thích học các khối ngành Kinh tế, nhưng năm nay các trường như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại Thương và một số trường tốp đầu chỉ dành 15% chỉ tiêu xét tuyển đối với những thí sinh lấy kết quả tốt nghiệp THPT. Vì vậy, em dự định sẽ đăng ký vào Trường Đại học Thương mại, vì trường này dành 50% chỉ tiêu. Với cách xét tuyển này, em nghĩ điểm xét tuyển năm nay sẽ rất cao và thí sinh ngày càng ít cơ hội trúng tuyển vào đại học, nhất là với những trường tốp đầu bằng hình thức xét tuyển truyền thống này”.

Đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót

Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cao nhất cả nước, với gần 37.000 thí sinh dự thi tại 69 điểm thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, toàn tỉnh đã huy động trên 3.000 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị và thực hiện các nhiệm vụ tại các hội đồng thi. Bên cạnh đó, huy động gần 2.000 người thuộc lực lượng khác như công an, dân quân, bảo vệ, y tế… để đảm bảo an toàn và phục vụ kỳ thi.

Trước đó, dù đây là kỳ thi được tổ chức thường niên hàng năm và đã được Nghệ An tổ chức nghiêm túc, nhưng do tính chất đặc biệt của một kỳ thi quốc gia nên việc đảm bảo cho kỳ thi vẫn được tỉnh, ngành Giáo dục và các địa phương đặt lên hàng đầu. Để tổ chức kỳ thi này, Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp huyện và UBND tỉnh cũng đã ban hành một Chỉ thị riêng về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức và giao trách nhiệm cho từng sở, ngành trong công tác chuẩn bị. Trước kỳ thi năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các điểm in sao đề thi, điểm thi và các điểm chấm thi.

Từ thực tế kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Nghệ An, nhưng bên cạnh đó, cũng chỉ ra một số băn khoăn, lo lắng. Trong đó, lưu ý việc giữ khoảng cách giữa các điểm thi với các nhà dân, tránh tình trạng một số đối tượng xấu có thể sử dụng máy ảnh và phương tiện công nghệ cao để sao chép đề thi, bài thi. Hay như vấn đề đảm bảo an toàn cho đề thi, bài thi trong quá trình vận chuyển, đặc biệt với địa bàn Nghệ An có địa hình rộng, điều kiện đi lại khó khăn, khoảng cách giữa nơi giao đề và nhận đề có nơi cách hàng trăm cây số.

Về vấn đề đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết: “Sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo của tỉnh, Công an tỉnh đã xây dựng phương án tổng thể để đảm bảo "4 an toàn", đó là an toàn trong in sao, đóng gói, vận chuyển đề thi; bảo vệ an toàn tại các điểm thi; đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển bài thi không để xảy ra sự cố và cuối cùng là bảo vệ an toàn ở các điểm chấm thi. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã tập huấn chuyên đề một buổi cho tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi và chỉ đạo cho Công an các huyện, thành, thị lên phương án để đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi và tăng cường lực lượng để đảm bảo giao thông, phòng, chống cháy nổ”.

Trước ngày thi công tác chuẩn bị của các địa phương và các điểm thi cũng đã hoàn thành và sẵn sàng cho kỳ thi năm nay. Để kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long - Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh cũng đề nghị các hội đồng thi không được chủ quan trong quá trình chuẩn bị, tránh để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Việc tổ chức kỳ thi phải đúng theo quy chế, và cán bộ, giám thị coi thi phải thực hiện đúng trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho tất cả các thí sinh.