Hơn 1.000 công nhân, lao động Nghệ An tham gia Hội thi 'Vũ điệu trẻ - Thời trang xanh'

Chiều 7/12, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức Hội thi “Vũ điệu trẻ - Thời trang xanh”.

Những năm qua, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động. Trong đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… được tổ chức sôi nổi, lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui vẻ, lành mạnh, tích cực, tạo sân chơi để công nhân, lao động thỏa sức sáng tạo, qua đó, xây dựng môi trường làm việc vui vẻ, hạnh phúc, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng suất lao động, gắn bó với doanh nghiệp.

Tiếp nối chuỗi các hoạt động chăm lo đó, Hội thi “Vũ điệu trẻ - Thời trang xanh” năm nay có sự tham gia của hơn 200 diễn viên là công nhân, lao động để từ trong các khu công nghiệp.

Cuộc thi nhằm góp phần tạo sân chơi tích cực cho người lao động. Đồng thời, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người nói chung và lao động trong các khu công nghiệp nói riêng trong hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, quản lý rác thải tại nguồn.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam biểu dương nỗ lực của Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, sự sáng tạo, nhiệt tình của đoàn viên, người lao động để làm nên hoạt động ý nghĩa này. Đồng thời, cảm ơn các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư đã ủng hộ ban tổ chức, tạo điều kiện cho công nhân, lao động tham gia chương trình.

Trong phát biểu của mình, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng đã có những chia sẻ về sự đổi thay, phát triển của Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trực thuộc trong những năm qua. Khẳng định vai trò quan trọng của người lao động trong hành trình phát triển bền vững đó, ông Lê Tiến Trị hy vọng trong tương lai, các hoạt động chăm lo cho người lao động sẽ tiếp tục được phát huy.

Hưởng ứng hội thi, trong hơn 2 tháng, đoàn viên, người lao động ở 18 đội thi đã tranh thủ những phút giải lao, sau giờ làm việc để tập luyện các vũ điệu, sáng tạo các trang phục.

Ở nội dung “Vũ điệu trẻ”, các đội đã tham gia 11 tiết mục tươi vui, sôi động với nhiều thể loại như Zumba, Flashmob, nhảy hiện đại, dân vũ… Các tiết mục thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, niềm tự hào giai cấp, sức trẻ.

Ở nội dung “Thời trang xanh”, với những ý tưởng sáng tạo độc đáo các đội thi đã đem đến 7 bộ sưu tập thời trang được làm từ các chất liệu tái chế như ni lông, giấy xốp, bìa các tông, vải vụn, bao bì phụ liệu, bao bố, chai nhựa, xơ cây… Qua đó, khích lệ tái sử dụng vật liệu thừa, giảm thiểu lượng rác thải, tiết kiệm chi phí, tài nguyên.

Thành công của hội thi đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào luyện tập văn hóa, văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Đồng thời là cơ hội để công nhân, lao động được tôn vinh, giao lưu, bồi dưỡng những hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ cho cơ sở.

Sau thời gian làm việc công tâm, Ban Tổ chức đã chọn ra những đội thi xuất sắc nhất để trao giải. Theo đó, ở nội dung có “Thời trang xanh” có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Ở nội dung “Vũ điệu trẻ” có 5 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì, 1 giải Nhất.

Các giải cao nội dung "Thời trang xanh" Giải Nhất: Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An Giải Nhì: Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach Việt Nam Giải Ba: Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam Công ty TNHH May AnNam Masuoka