Hơn 1.000 người chết do nắng nóng ở Bồ Đào Nha; Cháy rừng dữ dội ở Anh

Nhà chức trách Bồ Đào Nha cho biết, nước này đã ghi nhận hơn 1.000 người chết trong đợt nắng nóng nghiêm trọng tại châu Âu hiện nay.

Đa phần các nạn nhân là người già. Số người chết sẽ còn tăng tùy thuộc vào việc nhà chức trách sẽ đối phó như thế nào với tác động của biến đổi khí hậu do nhiệt độ tăng cao.

Phát biểu với báo giới, ông Carlos Antunes, nhà nghiên cứu thuộc đại học Lisbon nói: “Dữ liệu từ cơ quan y tế Bồ Đào Nha cho thấy, số người chết do nắng nóng đợt này đang gia tăng, nhất là người già, tăng mạnh so với con số của cả năm ngoái. Với tình trạng biến đổi khí hậu, số người chết do nắng nóng sẽ còn tăng. Do đó, chúng ta phải triển khai các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, qua đó giảm giảm thiểu tác động”.

Trong tuần qua, mức nền nhiệt ở Bồ Đào Nha luôn trên 40 độ C. Mặc dù nhiệt độ có giảm trong 1 vài ngày qua song vẫn cao so với mức nhiệt hàng năm.

Cùng với Bồ Đào Nha, nhiều nước châu Âu khác như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức… cũng đang phải trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng, gây cháy rừng trên diện rộng.

Trong khi đó, cháy rừng xảy ra dữ dội trên khắp nước Anh giữa bối cảnh các hộ gia đình phải sơ tán khi những nỗ lực chữa cháy cho ngôi nhà của họ trở nên vô vọng trong thời tiết nắng nóng với nhiệt độ kỷ lục là 40,3 độ C.