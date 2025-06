Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/6 Thủ tướng đôn đốc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công cho chính quyền cấp xã (mới) sau sắp xếp; Nghệ An có 8/20 đơn vị cấp huyện hoàn thành 100% chương trình nhà ở cho người dân; Nghệ An yêu cầu không để thất thoát hồ sơ, tài sản khi điều chuyển hơn 1.300 trường học; Nhiều diện tích thực bì ở Nghệ An chưa được xử lý triệt để, nguy cơ cháy rừng tăng cao… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng Baonghean.vn ngày 28/6.

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 99/CĐ-TTg ngày 27/6/2025 về bảo đảm việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn. Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chịu trách nhiệm về việc vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả từ ngày 1/7/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định (số 1809/QĐ-UBND, ngày 24/6/2025) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công cho chính quyền cấp xã (mới) sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* Ngày 27/6, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định điều chuyển toàn bộ trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xuống cho UBND xã, phường (mới) quản lý theo quy định của pháp luật, kể từ khi hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu không xảy ra thất thoát hồ sơ, tài liệu, tài sản; nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận tổ chức và cá nhân đảm bảo không gián đoạn hoạt động.

Lễ khai giảng ở Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Keng Đu năm học vừa qua. Đây là ngôi trường ở xã xa nhất của Nghệ An tính từ tỉnh lỵ TP Vinh. Ảnh: Tiến Hùng

* Tính đến ngày 26/6/2025, Nghệ An đã có 8/20 đơn vị cấp huyện hoàn thành 100% chương trình nhà ở cho người dân, gồm: thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hoà và các huyện: Quỳ Hợp, Đô Lương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu. Tỷ lệ hoàn thành nhà ở bình quân chung toàn tỉnh đạt đạt 97,39% và số nhà chưa làm chỉ còn 153 căn chưa khởi công.

Huyện Quỳnh Lưu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ người nghèo, có khó khăn về nhà ở làm nhà. Ảnh: Mai Hoa

* Nghệ An đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, tuy nhiên toàn tỉnh mới xử lý thực bì được 2.642/15.867 ha rừng thông, nguy cơ cháy rừng cao. Trong khi đó, công tác chỉ đạo, đôn đốc các địa phương của ngành liên quan về xử lý thực bì trước mùa nắng nóng vẫn còn thiếu quyết liệt.

Bổi thực bì khô dưới tán rừng thông ở xã Quỳnh Lộc nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: Văn Trường

* Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” hưởng ứng Tháng hành động Phòng, chống ma túy năm 2025, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức phân luồng, cấm đường tạm thời tại một số tuyến đường trung tâm TP Vinh vào sáng 29/6.

Đường Trường Thi, một trong những tuyến cấm đường vào sáng 29/6. Ảnh tư liệu

* Ngày 27/6, Tổ 373 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ địa bàn thành phố Vinh - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ 4 đối tượng, để điều tra, làm rõ về hành vi Gây rối trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông.