Hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng thấp thỏm chờ chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1/1/2022 đến nay, hơn 1.700 giáo viên mầm non ở Nghệ An thuộc diện giáo viên hợp đồng 06 và 09 đã không còn được nhận lương từ nguồn ngân sách. Điều này, khiến nhiều giáo viên lo lắng, bất an.

Nỗi niềm giáo viên hợp đồng

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, giáo viên Trường Mầm non Bắc Thành vốn là giáo viên THCS, ngành địa Mỹ Thuật. Tuy nhiên, dù tốt nghiệp từ năm 2009 và có hơn 5 năm dạy ở Trường THCS Bắc Thành nhưng vì không có cơ hội vào biên chế nên từ tháng 11/2016 chị chuyển xuống dạy mầm non theo diện giáo viên hợp đồng 09 (Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV).

Từ khi chuyển cấp, chị đã hoàn thành bằng trung cấp theo đúng quy định và sau đó đã hoàn thành chương trình đại học để đáp ứng yêu cầu công việc. Sau hơn 6 năm công tác, mặc dù công việc chuyên môn của một giáo viên THCS và giáo viên mầm non có nhiều khác biệt nhưng chị vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay khi nhận được thông tin giáo viên hợp đồng thuộc diện 09 (và cả 06) sẽ không còn được ngân sách nhà nước chi trả lương nữa thì chị thực sự bất an.

Chia sẻ về điều này chị cho biết: Trong thời gian qua, dù ngân sách nhà nước đã dừng nhưng chúng tôi vẫn được nhà trường tạo điều kiện để trả lương nhưng từ đầu hè đến nay vẫn chưa có. Tuy vậy, lương chỉ là một phần, điều chúng tôi lo ngại là tương lai của giáo viên mầm non hợp đồng. Bởi lẽ về lý thì chúng tôi được hưởng các quyền lợi như giáo viên ở trong biên chế nhưng thực tế hiện nay thì không phải vậy. Chúng tôi cũng chưa biết tương lai chúng tôi về đâu.

Toàn huyện Yên Thành có hơn 200 giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng 06 và 09. Trong đó, chiếm một số lớn là giáo viên từ các bậc THCS xuống bậc mầm non. Từ đầu năm đến nay sau khi nhận được thông tin chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực tháng 12/2021 tạm thời không được cấp ngân sách để chi trả lương các giáo viên này đều “đứng ngồi không yên”. Trên thực tế, các giáo viên này cũng đã nhiều lần viết đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hỏi về vấn đề này nhưng đều chưa có câu trả lời.

Ông Nguyễn Xuân Tĩnh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện Yên Thành cũng cho biết: Để giáo viên yên tâm công tác, thời gian qua huyện Yên Thành đã chỉ đạo các nhà trường sử dụng các nguồn thu và nguồn chi thường xuyên để trước mắt trả lương cho giáo viên. Chúng tôi cũng khẳng định, đây chỉ là giải pháp tạm thời còn về lâu dài giáo viên mong muốn có cơ chế rõ ràng hoặc có thêm biên chế để tuyển dụng các giáo viên này vào biên chế để đảm bảo quyền lợi.

Thành phố Vinh hiện cũng đang có hơn 100 giáo viên mầm non thuộc diện hợp đồng 06,09 và có những người đã trên 6 năm công tác. Ông Lê Trường Sơn – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng cho biết: Dù chúng tôi đều cố gắng đảm bảo lương cho giáo viên từ nguồn học phí của các nhà trường nhưng nhìn chung giáo viên đều muốn được sớm ổn định các chế độ theo đúng như quy định hiện hành. Đây cũng là quyền lợi chính đáng vì họ đều là những người có năng lực, có chuyên môn và được tuyển dụng và ký hợp đồng theo đúng quy định.



Cần sớm có cơ chế chính sách hỗ trợ

Vấn đề chế độ chính sách cho giáo viên hợp đồng theo diện 06 và 09 đã được ngành Giáo dục Nghệ An đề cập và dự báo trước được những khó khăn sau khi Nghị định 06 hết hiệu lực. Sở cũng đã đề xuất ý kiến này ra Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng câu trả lời thì vẫn chưa có.

Từ đầu năm 2022, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường, Sở Tài chính Nghệ An đã có Văn bản số 527/STC - HX về hướng dẫn tạm thời việc chi trả tiền lương và chế độ cho giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP.

Trên cơ sở rà soát danh sách, các đơn vị có thể sử dụng nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục năm 2022 đã được giao để chi trả cho số lao động hợp đồng trong chỉ tiêu còn thiếu. Trong trường hợp số giáo viên mầm non hợp đồng còn lại (ngoài số chỉ tiêu được giao hưởng lương từ ngân sách), các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các trường mầm non ưu tiên sử dụng từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị để chi trả.

Hiện theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1700 giáo viên mầm non thuộc diện 06 và 09. Thời gian qua, sau khi có hướng dẫn từ Sở Tài chính, các địa phương cũng đã tìm mọi cách “xoay xở” để trả lương cho giáo viên. Tuy vậy, cho đến thời điểm ngày 10/5/2022, qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ có 6 đơn vị đã chi trả lương cho giáo viên từ nguồn ngân sách. Còn lại, đều giao cho trường mầm non chi trả lương cho giáo viên từ nguồn thu sự nghiệp và nguồn chi thường xuyên được cấp năm 2022.

Thực tế, cũng cho thấy, do không có kinh phí nên một số đơn vị chỉ chi trả theo hình thức tạm ứng với số tiền 2 – 3 triệu/tháng, chi trả chưa đủ 4 tháng hoặc chưa chi trả.

Từ đầu năm đến nay, trong số hơn 1.777 giáo viên mầm non hợp đồng, chỉ có 1 huyện đã tuyển hết vào biên chế từ tháng 2/2022 là Quỳ Hợp. Các huyện còn lại như Kỳ Sơn tuyển được 63/78 người, Quế Phong (42/44 người), Quỳ Châu (45/48 người), Tương Dương 42/43 người. Các huyện như Con Cuông, Tân Kỳ, Diễn Châu đang làm quy trình tuyển. Những huyện còn lại không có chỉ tiêu để tuyển.



Lãnh đạo nhiều nhà trường cũng cho biết, dù có văn bản hướng dẫn nhưng với bậc mầm non nguồn thu sự nghiệp thì chỉ có học phí (lâu nay dùng để cải cách tiền lương và chi thường xuyên) với số kinh phí ít ỏi. Trong khi đó, nguồn thu học phí tại các cơ sở giáo dục không đảm bảo để chi trả cho giáo viên hợp đồng, số lượng giáo viên hợp đồng tại mỗi đơn vị lại không đồng đều. Từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên một số huyện chỉ tổ chức nhập học cho học sinh từ tháng 4/2022 hoặc không tổ chức dạy học liên tục nên không thu được học phí.

Việc chưa có cơ chế để giải quyết chế độ cho giáo viên mầm non hợp đồng diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh cũng đặt ngành mầm non trước rất nhiều khó khăn, nhất là khi hiện nay việc thiếu giáo viên mầm non trên toàn tỉnh đang diễn ra trầm trọng với hơn 5.300 giáo viên. Trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ mất an toàn của trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh do thiếu giáo viên đứng lớp.

Với những bất cập trên, để từng bước tháo gỡ khó khăn cho bậc học mầm non nói chung, giáo viên mầm non theo diện hợp đồng 06,09 nói trên Sở Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình để xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ – CP và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT – BGDĐT – BTC – BNV. Đây là một giải pháp cần thiết trong thời điểm hiện nay nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương và các nhà trường khi chưa có văn bản thay thế từ nhà nước. Qua đó cũng tạo cơ sở pháp lý để các cơ sở giáo dục được bố trí nguồn kinh phí và có cơ sở để thực hiện việc chi trả tiền lương cho giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động.