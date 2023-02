Hơn 100 học sinh tham gia trải nghiệm đầu Xuân tại Thư viện Nghệ An

(Baonghean.vn)- Sau Tết Nguyên đán, giá tôm tại các chợ dân sinh ở Nghệ An tăng vọt, tăng thêm 100.000-150.000 đồng/kg song vẫn khan hàng.

(Baonghean.vn) - Được thi đấu trên sân nhà tiếp đón câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, ban huấn luyện và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ rất quyết tâm để giành 1 chiến thắng làm món quà xuân tặng người hâm mộ xứ Nghệ.

Gắn kết chặt chẽ với lợi ích của nhân dân, của dân tộc chính là điều kiện then chốt để Đảng giữ vững bản chất đã được xác quyết từ ngày thành lập.

Việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Nga, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, đã bù lại nhiều hơn so với sự sụt giảm thương mại giữa Moscow với các đối tác thương mại phương Tây, trong đó có Mỹ, Anh và một số quốc gia EU.

(Baonghean.vn) - Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có Quyết định số 838/QĐ-SGTVT về việc chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe Chợ Vinh từ ngày 30/4/2023.

(Baonghean.vn) - Liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can.