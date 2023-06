Hơn 1.000 học sinh Nghệ An được miễn thi môn Ngoại ngữ, miễn thi tốt nghiệp THPT 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là những học sinh đủ điều kiện được miễn thi theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Số lượng học sinh được miễn thi năm nay, nhiều hơn so với các năm trước.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An có 100 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi, trong đó có 8 em là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023.

Số còn lại là những học sinh bị khuyết tật nặng được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Về môn Ngoại ngữ, năm nay toàn tỉnh Nghệ An có 1.012 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ vì có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELS và các chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương. Số lượng học sinh được miễn thi năm nay gấp đôi so với năm 2021 và nhiều hơn 200 em so với năm 2022.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ sẽ được tính 10 điểm môn này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, có giá trị sử dụng đến ngày 27/6. Với tiếng Anh, thí sinh cần có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên.

Việc đầu tư cho Ngoại ngữ sẽ giúp cho thí sinh có nhiều lợi thế khi tham dự các kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Trong danh sách năm nay, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là trường có số lượng học sinh được miễn thi nhiều nhất với 244 em, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với 219 em, Trường THPT chuyên ĐH Vinh là 148 em, Trường THPT Hà Huy Tập là 74 em, Trường THPT Lê Viết Thuật là 44 em.

Năm nay, có sự tiến bộ vượt bậc khi có rất nhiều học sinh đến từ những trường xa trung tâm hoặc học sinh là người dân tộc thiểu số khi có rất nhiều em được miễn thi Ngoại ngữ. Trong đó, ở các trường huyện, nhiều nhất là Trường THPT Đô Lương 1 có 48 em, Trường THPT Nam Đàn 1 có 16 em, Trường THPT Thái Lão có 14 em, Trường THPT Thanh Chương 1 có 17 em, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn có 18 em, Trường THPT Diễn Châu 3 có 8 em, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 có 15 em, Trường THPT Quỳ Hợp có 3 em, Trường THPT Cờ Đỏ có 2 em, Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 có 8 em, Trường THPT Thái Hòa có 22 em…

Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023. Đây là một trong những trường có học sinh được miễn thi Ngoại ngữ đông nhất tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà