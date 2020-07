Hơn 160 người từ Đà Nẵng về Nghệ An âm tính với nCoV

Sáng 30/7, TS Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong vòng hơn một ngày qua, đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm được 162 người, kết quả lần một đều âm tính với nCoV.

162 người này bao gồm 38 người là F1 của "bệnh nhân 435". Những người còn lại là các bệnh nhân có các triệu chứng của dịch như đau ngực, khó thở... mà đã từng điều trị ở các bệnh viện tại Đà Nẵng, sau đó chuyển về tiếp tục điều trị ở các cơ sở y tế tại Nghệ An.

"Trước mắt chúng tôi sẽ ưu tiên xét nghiệm những F1 trước, sau đó đến các bệnh nhân từ Đà Nẵng về đang điều trị ở các cơ sở y tế mà có các triệu chứng của dịch bệnh", ông Định nói thêm.

CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm F1 của "bệnh nhân 435". Ảnh: TH

Đến thời điểm này, Nghệ An có hơn 7.000 người trở về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong vòng 14 ngày qua. Những người này được khuyến cáo tự cách ly tại nhà. Nếu có triệu chứng bất thường, cán bộ y tế sẽ lập tức đến lấy mẫu xét nghiệm đồng thời đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Hiện Nghệ An đang cách ly tập trung hơn 460 người. Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm hơn 17.300 trường hợp, trong đó chưa ghi nhận ca dương tính nào.