Hơn 200 giáo viên và học sinh tiểu học giao lưu 'Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn'

(Baonghean.vn) - Hoạt động này nhằm góp phần bổ sung, củng cố kiến thức an toàn giao thông, phát huy tính tích cực chủ động trong học tập, tìm hiểu Luật An toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Sáng 26/12, tại Trường Tiểu học Lê Lợi (TP Vinh), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giao lưu giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học năm học 2023 - 2024.

Tham gia buổi giao lưu có 210 học sinh (đại diện cho hơn 350.000 học sinh tiểu học) và 21 giáo viên (đại diện cho hơn 15.000 giáo viên tiểu học) của các trường tiểu học đến từ 21 huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian 1 ngày, các giáo viên sẽ tham gia thực hành các hoạt động về giáo dục An toàn giao thông theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học đã được triển khai.

Về phía học sinh, các em sẽ tham gia thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, vẽ tranh theo chủ đề an toàn giao thông, bình tranh và thể hiện năng khiếu.

Học sinh đến từ 21 huyện, thành, thị tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, các thí sinh sẽ tham gia phần thi kiến thức trả lời những câu hỏi về an toàn giao thông đã được học trong chương trình tiểu học.

Ở phần thi thể hiện năng khiếu, học sinh sẽ trình bày tiểu phẩm ngắn về giáo dục an toàn giao thông với nội dung tiểu phẩm đơn giản, nhẹ nhàng nhưng thể hiện được tính giáo dục sâu sắc về an toàn giao thông, phù hợp với chương trình đã học và tâm sinh lí học sinh tiểu học, hoặc trình bày thơ ca, hò vè hoặc những bài dân ca được đặt lời mới theo nội dung giáo dục an toàn giao thông được thể hiện theo đặc trưng vùng, miền của đơn vị tham gia.

Một tiết thực hành về các hoạt động giáo dục an toàn giao thông của các giáo viên. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Chương trình giao lưu Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học là chương trình ý nghĩa.

Qua đó, nhằm bổ sung, củng cố kiến thức an toàn giao thông, phát huy tính tích cực chủ động trong học tập, tìm hiểu Luật An toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Từ đó, hình thành một số kĩ năng cơ bản về an toàn giao thông và vận dụng hiểu biết về Luật An toàn giao thông cho học sinh khi tham gia giao thông. Đây cũng là cơ hội để cán bộ, giáo viên chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng khi tham gia giao thông an toàn.

Các học sinh chuẩn bị cho phần thi kiến thức. Ảnh: Mỹ Hà

Ngành giáo dục cũng mong muốn từ thành công của chương trình giao lưu hôm nay, các em học sinh, các thầy cô giáo hãy lan tỏa chương trình đến từng trường tiểu học trong toàn tỉnh, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực để tạo sự thay đổi trong giáo dục an toàn giao thông ở cấp tiểu học, hình thành và phát triển văn hóa giao thông ngay từ trường tiểu học, tạo dấu ấn tích cực, góp phần phát triển phẩm chất năng lực người học.

Các kiến thức về an toàn giao thông tạo được sự hứng thú cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao quà cho 21 học sinh vượt khó, học tốt đến từ các trường tiểu học ở 21 huyện, thành, thị.

Ban tổ chức trao quà cho các học sinh tham gia chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Đại diện nhà tài trợ trao tặng hỗ trợ cho chương trình giao lưu Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024. Ảnh: Mỹ Hà

Đại diện đơn vị tài trợ cũng đã trao số tiền ủng hộ 35 triệu đồng cho chương trình Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024./.