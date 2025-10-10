Hơn 3.500 học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An
Đây là kỳ thi học sinh giỏi tỉnh đầu tiên được thực hiện sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Vì thế, ngành giáo dục Nghệ An đã có những điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới.
Ngày hôm nay, (10/10), 3.516 học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh chính thức tham gia Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, năm học 2025 – 2026. Số lượng thí sinh dự thi năm nay tương đương với các năm học trước.
Tại Kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ dự thi 13 môn gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Nhật.
Trong đó, môn thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất là môn Tiếng Anh với 444 em. Kề đó là các môn Toán với 361 em, Vật lý 345 em, Hóa học 350 em, Ngữ văn 375 em, Sinh học 350 em, Địa lý 358 em, Lịch sử 333 em, Giáo dục Kinh tế và pháp luật 319 em, Tiếng Pháp 31 em, Tiếng Nhật 34 em và Tiếng Nga 27 em.
Theo kế hoạch, Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh sẽ được tổ chức 3 buổi với 152 phòng thi tại 4 điểm thi là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật. Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên gồm Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật.
Đây là kỳ thi đầu tiên được triển khai sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trước đó, sau khi bỏ cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành Quy chế mới về thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.
Trong đó, học sinh lớp 12 sẽ thi thành 3 bảng và tùy theo số lớp, theo bảng, các nhà trường sẽ được cử từ 1 - 7 thí sinh dự thi/môn. Việc lấy thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi các cấp được tiến hành theo nguyên tắc tuyển từ cao xuống thấp theo điểm thi trong kỳ thi thành lập đội tuyển do đơn vị đăng ký dự thi tổ chức.
Cụ thể, bảng A, gồm các trường THPT trên toàn tỉnh.
Riêng các trường: THPT Kỳ Sơn, THPT Tương Dương 1, THPT Tương Dương 2, THPT Con Cuông, THPT Mường Quạ, THPT Quế Phong, THPT Quỳ Châu và THPT Quỳ Hợp 3; các trường THPT ngoài công lập, học sinh sẽ thi ở bảng B.
Học sinh lớp 12 GDTX cấp THPT sẽ thi riêng 1 bảng.
Theo Quy chế thi học sinh giỏi của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi/nội dung thi sẽ được tính theo bảng thi. Trong đó, tổng số giải (từ giải Khuyến Khích trở lên) không quá 70% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải (không kể số giải Nhất đặc cách cho các thí sinh thuộc đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi Quốc gia).
Mức điểm tối thiểu để xét các loại giải do Hội đồng Chấm thi quy định cụ thể cho từng môn thi/nội dung thi, nhưng đảm bảo giải Khuyến Khích lấy không dưới 10,0 điểm (theo thang điểm 20).
Ở kỳ thi này, các thí sinh học lớp 12 là thành viên của đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi Quốc gia của môn nào thì được đặc cách xếp giải Nhất của môn đó (nếu thí sinh không đăng ký dự thi, còn nếu thí sinh dự thi thì lấy kết quả thi của thí sinh) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 cấp THPT cùng năm học.