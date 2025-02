Kinh tế

Hơn 3 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào VSIP Nghệ An Ngày mùng 6 Tết Ất Tỵ, các nhà máy ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đi vào sản xuất. Với những bước đi chuyên nghiệp, chắc chắn và mạnh mẽ, các dự án VSIP tại Nghệ An đón nhận nguồn vốn lớn từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.

VSIP Nghệ An 1 có tỷ lệ lấp đầy đạt 97% dự án

Vừa qua, Khu công nghiệp VSIP 1 Nghệ An vinh dự được lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đầu tư cho một dự án dệt may khủng, đó là Dự án Mega Textile Vietnam. Dự án được triển khai có tổng diện tích hơn 51 ha tại Khu kinh tế Đông Nam, với tổng mức đầu tư dự án là 590 triệu USD, tương đương 14.775,9 tỷ đồng.

Các dự án lớn đang đầu tư xây dựng ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Trân Châu



Mục tiêu của Dự án Mega Textile Vietnam là sản xuất vải các loại, đan các loại, sợi màu, bán thành phẩm cắt, trang phục, đai vòng... với công suất vải các loại khoảng 67.200 tấn/năm; đan các loại khoảng 10.300 tấn/năm; sợi màu khoảng 7.200 tấn /năm; đai vòng khoảng 100 triệu sản phẩm/năm; trang phục khoảng 130 triệu sản phẩm/năm; bán thành phẩm cắt khoảng 2,2 triệu sản phẩm/năm.

Theo tiến độ, đến quý II/2025, Dự án Mega Textile Vietnam sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư; đến quý II năm 2028 sẽ vận hành chính thức giai đoạn 1; đến quý II năm 2030 sẽ vận hành chính thức giai đoạn 2 và đến quý II năm 2034 sẽ vận hành chính thức giai đoạn 3. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển của ngành hàng may mặc tại địa phương cũng như trên toàn quốc.

Cùng với sự xuất hiện của dự án lớn Mega Textile Vietnam, lũy kế đến nay, tổng vốn đầu tư vào Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ VSIP Nghệ An - KCN VSIP Nghệ An 1 và VSIP Nghệ An 2 - Khu công nghiệp Thọ Lộc đến 2/2/2025 là 3,098 tỷ USD, trong đó, vốn của các nhà đầu tư thứ cấp là 2.653,6 triệu USD và vốn của Công ty TNHH VSIP Nghệ An là 444,5 triệu USD.

Đến tháng 1/2025, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 đã thu hút 55 dự án đầu tư (51 nhà đầu tư), diện tích đất cho thuê là 251,8 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 97%, tổng vốn đầu tư 49.145,6 tỷ đồng (tương đương 2.063,6 triệu USD). Trong đó, 34 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho khoảng 23.000 lao động. Có 7 dự án khác đang xây dựng nhà máy và 13 dự án còn lại đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thực hiện thủ tục quy hoạch để triển khai xây dựng.

Có 34 dự án FDI (30 nhà đầu tư), tổng vốn đầu tư 46.872 tỷ đồng (tương đương 1.976,1 triệu USD) từ các quốc gia như Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thụy Điển. Có thể nói, những nhà đầu tư lớn về công nghệ trên thế giới đã hội tụ ở VSIP Nghệ An.

Đó là những dự án FDI có quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, may mặc như Luxshare-ICT, Everwin Precision Việt Nam, Innovation Precision Việt Nam, May An Nam Matsuoka, Trang phục Quốc tế Gaiwach Việt Nam, Sangwoo Việt Nam. Dự kiến trong năm 2025 sẽ có thêm 7 dự án đi vào hoạt động ở đây.

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP1 Nghệ An). Ảnh: Thành Cường



Hiện nay, Dự án VSIP Nghệ An 1 còn 7,89 ha chưa hoàn thành GPMB/trên tổng diện tích 750 ha dự án (trong đó, 0,18 ha đất khu công nghiệp và 7,71 ha đất khu đô thị), gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư mong muốn được đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ di dời hệ thống đường điện để sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án.

Gấp rút giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc

Tại Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc, đến nay, có 1 nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với diện tích 51,2 ha, tổng vốn đầu tư 590 triệu USD và hiện có khoảng 10 nhà đầu tư thứ cấp tiềm năng (nhu cầu quỹ đất khoảng 150-200 ha) đã và đang làm việc để tìm hiểu và thực hiện đầu tư, trong đó, 3 nhà đầu tư đang chuẩn bị ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư với diện tích hơn 70 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD.

UBND tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở, ban ngành, địa phương liên quan đã hỗ trợ Công ty TNHH VSIP Nghệ An tối đa trong việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch tại Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc cho chủ đầu tư, hỗ trợ thủ tục đăng ký đầu tư nhanh chóng để thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Ngoài ra, cơ quan chính quyền các cấp đã định kỳ tổ chức các cuộc làm việc và thực hiện các báo cáo cập nhật tình hình vướng mắc, khó khăn và kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH VSIP Nghệ An trong quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển khu công nghiệp nhằm kịp thời đưa ra chỉ đạo sát sao và thiết thực, hỗ trợ xử lý các vướng mắc của chủ đầu tư.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu B - KCN Thọ Lộc, tại xã Diễn Phú và xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Ảnh: CSCC.



Hiện còn hơn 100 ha chưa hoàn thành GPMB/trên tổng 500 ha của dự án. Trong khi đó, nhiều dự án đang nóng lòng đợi đất "sạch" để triển khai dự án. Ngoài ra, nhu cầu đất san lấp mặt bằng của chủ đầu tư rất lớn rất cần được đáp ứng đủ, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của chủ đầu tư cũng như tiến độ của các nhà đầu tư thứ cấp. Về phía Công ty TNHH VSIP Nghệ An luôn mong muốn được địa phương quan tâm sát sao đến vấn đề đó.