Xã hội Hơn 560 kỳ thủ tham gia Giải Cờ vua Thiếu niên, nhi đồng Nghệ An mở rộng lần thứ I Sáng 24/8, tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phối hợp với Câu lạc bộ Nghệ Chess tổ chức Giải Cờ vua Thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An mở rộng lần thứ I với sự tham gia của hơn 560 kỳ thủ nhí.

Video: Thanh Quỳnh

Giải Cờ vua Thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An mở rộng lần thứ I nhằm tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích cho các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới, giúp các em có cơ hội giao lưu, rèn luyện tư duy logic và kỹ năng thi đấu thể thao lành mạnh.

Dự lễ khai mạc giải đấu có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối tượng tham gia giải đấu là các thành viên của các Câu lạc bộ, vận động viên tự do trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Đối với các kỳ thủ đã từng có Huy chương giải Quốc gia, từ 10 tuổi trở xuống khi tham gia thi đấu sẽ cộng thêm ít nhất 2 tuổi (tùy vào thành tích đã đạt được của kỳ thủ đó), ví dụ nếu kỳ thủ 10 tuổi sẽ đấu với VĐV tự do 12 tuổi chưa có huy chương Quốc gia. Trên 10 tuổi sẽ đăng ký đánh ở bảng OPEN.

Đại diện Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ có đông thí sinh tham gia giải đấu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tham gia giải đấu, các thí sinh sẽ thi đấu tại hai nội dung: Cờ nhanh (mỗi kỳ thủ có 15 phút để hoàn thành ván cờ) và thi đấu theo hình thức hệ Thụy sỹ 8 ván.

Giải được chia 14 bảng thi đấu gồm: Nhóm tuổi U8 - Nữ, U10 - Nữ, U12 - Nữ, Open Nữ, U5 - Nam, U6 - Nam, U7 - Nam, U8 - Nam, U9 - Nam, U10 – Nam, U11 - Nam, U12 - Nam, U14 - Nam và bảng mở rộng - Nam.

Đại diện Ban Tổ chức trao quà cho các kỳ thủ nhí chiến thắng trong mini game Lucky Chess Gift diễn ra trước giải đấu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để giao lưu, học hỏi, mà còn khơi dậy niềm đam mê đối với bộ môn cờ vua. Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng nhí, góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua trong lứa tuổi học sinh toàn tỉnh.

Về phía giải thưởng, đối với cá nhân, giải Nhất, kỳ thủ sẽ nhận cúp, huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 700.000 đồng cùng quà tặng của Ban Tổ chức.

Các kỳ thủ cùng nhau so tài qua những ván đấu căng thẳng nhưng cũng đầy hào hứng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải đấu được diễn ra sôi nổi, minh bạch và thu hút số lượng lớn kỳ thủ nhí đến từ trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải Nhì, kỳ thủ sẽ được trao tặng huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 400.000 đồng và quà tặng của Ban Tổ chức.

Giải Ba, kỳ thủ sẽ được trao tặng huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 300.000 đồng và quà tặng của Ban Tổ chức. Các giải Khuyến khích sẽ được trao tặng cúp, giấy chứng nhận và quà tặng của Ban Tổ chức.

Đối với đồng đội, các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba, đồng giải Ba các nhóm tuổi sẽ nhận được huy chương từ Ban Tổ chức.

Mỗi ván cờ là cơ hội để rèn sự kiên trì, kỹ năng xử lý tình huống, đồng thời chuẩn bị cho những vận động viên tiềm năng tham gia các giải cấp tỉnh và khu vực trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 5 suất học bổng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia giải đấu.