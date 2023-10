Hơn 640 hồ chưa tích đủ nước, Nghệ An đứng trước nguy cơ thiếu nước vụ xuân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Đã cuối mùa mưa, nhưng Nghệ An mới có 420 hồ chứa đầy nước. Còn lại 641 hồ chứa lớn, nhỏ mực nước chưa tích đủ nước, mới chỉ đạt từ 50-60% trữ lượng, nguy cơ thiếu nước vụ lúa xuân nếu các hồ chứa này không tích đủ nước.

Hồ Xuân Dương xã Diễn Phú, Diễn Châu có dung tích 10 triệu m3, hiện nay mực nước mới chỉ đạt 50%. Ảnh: Văn Trường

Ông Võ Sĩ Thắng- Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Bắc cho biết: Địa bàn do đơn vị quản lý hiện nay mới có 5/23 hồ chứa đầy nước, còn lại chỉ đạt từ 50-70% mực nước. Như các hồ chứa nước lớn, gồm: hồ Xuân Dương, xã Diễn Phú (Diễn Châu) có dung tích 10 triệu m3, hiện nay mực nước mới chỉ đạt 50%; hồ chứa nước Vệ Vừng, xã Đồng Thành (Yên Thành) có dung tích 22 triệu m3, chỉ mới đạt chưa đầy 70% mực nước. Hiện nay đã cuối mùa mưa, nếu các hồ không tích được nước, sẽ rất khó khăn để tưới cho trên 3.000 ha lúa xuân vùng hồ đập.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi cho biết, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ chứa lớn nhỏ, sau đợt mưa vừa qua hiện có 420 hồ chứa đầy nước, (trong đó có 379 hồ địa phương quản lý, 41 hồ do doanh nghiệp quản lý). Có 641 hồ chứa lớn, nhỏ chưa tích đủ nước, mới chỉ đạt từ 50-60%, chủ yếu nằm ở các huyện Quỳ Hợp, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Diễn Châu…

Hồ chứa nước Vệ Vừng, xã Đồng Thành, Yên Thành có dung tích 22 triệu m3, chỉ mới đạt chưa đầy 70% mực nước. Ảnh: Văn Trường



Đại diện Chi cục Thủy lợi cho biết: Năm 2022, có trên 95% hồ chứa lớn nhỏ địa bàn tỉnh đều đầy nước, nhưng thời điểm này đã cuối mùa mưa 2023 mà Nghệ An chỉ mới đạt trên gần 40% số lượng hồ đầy nước. Nguyên nhân là do lượng mưa phân bố trên các địa bàn trong tỉnh không đều, có vùng lượng mưa ít nên hồ chứa không tích đủ nước, do đó với tình trạng nguồn nước hồ đập như hiện nay, nguy cơ một số diện tích thiếu nước phục vụ lúa xuân sắp tới rất dễ xảy ra.

Chi cục Thuỷ lợi yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa, phối hợp với các địa phương vận hành hồ chứa đúng quy trình an toàn hồ, đập, đồng thời đảm bảo điều tiết nước, giữ nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho nhân dân.