Honda Future 125 FI 2026: Đánh giá chi tiết bản màu mới Honda Future 125 FI 2026 nâng cấp logo 3D, đèn pha LED và mặt đồng hồ cảm hứng ô tô. Tiêu thụ 1,47 lít/100 km theo công bố. Bán từ 9/11/2025, bảo hành 3 năm/30.000 km.

Honda Việt Nam giới thiệu Future 125 FI 2026 với thay đổi tập trung vào cảm quan và trải nghiệm sử dụng: phong cách hiện đại hơn, nhận diện mạnh bằng logo 3D, đèn pha LED, mặt đồng hồ lấy cảm hứng bảng điều khiển ô tô và một số tiện ích quen thuộc như khóa 4 trong 1, hộc chứa đồ rộng. Theo công bố, mức tiêu thụ đạt 1,47 lít/100 km, hứa hẹn chi phí vận hành thấp. Xe bán ra từ 9/11/2025, bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện đến trước).

Phong cách hiện đại, nhấn mạnh nhận diện bằng logo 3D

Ở phiên bản 2026, Future giữ bố cục gọn gàng của một mẫu xe số đô thị nhưng được tinh chỉnh theo hướng sang trọng và công nghệ hơn. Logo 3D “Future” đặt nổi bật, các chi tiết mạ crôm cùng đường nét liền mạch tạo cảm giác sắc sảo khi quan sát ở cả phần đầu và thân xe. Điểm đáng chú ý là cụm đèn pha LED, giúp mặt trước bắt sáng, đồng thời tối ưu khả năng chiếu sáng và nhận diện.

Bảng đồng hồ cảm hứng ô tô, dễ quan sát khi di chuyển

Mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ô tô là thay đổi mang tính thẩm mỹ và công thái học. Thiết kế này hướng tới việc phân lớp thông tin rõ ràng, giúp người lái đọc các chỉ báo nhanh hơn trong điều kiện đô thị. Sự nhất quán giữa tông màu, kiểu chữ và bề mặt hoàn thiện cũng góp phần nâng trải nghiệm tổng thể ở một mẫu xe số phổ thông.

Trải nghiệm sử dụng: cốp để vừa mũ cả đầu, khóa 4 trong 1

Future 125 FI 2026 tiếp tục tập trung vào thực dụng. Hộc chứa đồ dưới yên đủ rộng để đặt mũ bảo hiểm cả đầu cùng vật dụng cá nhân, giảm nhu cầu gắn thêm thùng phụ. Ổ khóa đa năng 4 trong 1 tích hợp khóa điện, khóa cổ, khóa yên và khóa từ chống trộm, giảm thao tác rườm rà khi sử dụng hàng ngày.

Vận hành và hiệu quả: PGM-FI 125 cc ưu tiên tiết kiệm

Trái tim của xe là động cơ 125 cc sử dụng phun xăng điện tử PGM-FI – công nghệ quen thuộc của Honda, hướng đến vận hành êm ái, phản hồi đủ dùng cho di chuyển hằng ngày và đặc biệt là tối ưu tiêu hao nhiên liệu. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm của hãng, mức tiêu thụ đạt 1,47 lít/100 km. Con số này mang tính chỉ báo trong điều kiện chuẩn; thực tế có thể thay đổi tùy phong cách lái, tải trọng và môi trường vận hành.

Công nghệ an toàn: đèn luôn sáng để tăng nhận diện

Hệ thống chiếu sáng của Future 125 FI 2026 luôn bật khi xe vận hành, nhằm tăng khả năng nhận diện với phương tiện xung quanh, đặc biệt hữu ích trong điều kiện sương mù nhẹ, trời âm u hoặc các pha giao cắt đông xe. Cùng với đèn pha LED, trang bị này củng cố an toàn chủ động trong những tình huống thường gặp ở đô thị.

Phiên bản và màu sắc: bổ sung tông phối mới

Honda Việt Nam mang đến ba phối màu mới trên hai phiên bản. Phiên bản Đặc biệt có màu bạc đen xám tông sáng, phối cùng ốp khe gió màu xám đậm. Phiên bản Cao cấp có hai tông mới: đỏ đen trắng và xám đen xanh. Các lựa chọn này bám theo xu hướng phối màu tương phản nhẹ, làm nổi đường biên khối thân xe và nhấn mạnh chi tiết mặt trước.

Bảng màu xe Honda Future 125 FI 2026

Bán hàng và bảo hành

Theo công bố của Honda Việt Nam, Future 125 FI 2026 sẽ có mặt tại hệ thống cửa hàng HEAD toàn quốc từ ngày 9/11/2025. Chế độ bảo hành áp dụng 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Bảng giá chi tiết các phiên bản, màu sắc của Honda Future 125 FI 2026

Bảng tóm tắt trang bị chính

Hạng mục Thông tin Động cơ 125 cc, phun xăng điện tử PGM-FI Hệ thống chiếu sáng Đèn pha LED; đèn luôn sáng khi vận hành Ổ khóa Ổ khóa đa năng 4 trong 1 (điện, cổ, yên, từ) Hộc chứa đồ Dưới yên, để vừa mũ bảo hiểm cả đầu Mức tiêu thụ nhiên liệu 1,47 lít/100 km (theo tiêu chuẩn thử nghiệm của hãng) Phiên bản/màu sắc Đặc biệt: bạc đen xám (ốp khe gió xám đậm); Cao cấp: đỏ đen trắng; xám đen xanh Thời điểm bán 9/11/2025 Bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện đến trước)

Kết luận: nâng cấp đúng chỗ cho người dùng đô thị

Future 125 FI 2026 là một bản nâng cấp theo hướng thực dụng: cải thiện nhận diện (đèn LED, đèn luôn sáng), bổ sung cảm quan hiện đại (logo 3D, mặt đồng hồ cảm hứng ô tô) và giữ lại những giá trị cốt lõi của dòng xe số Honda như tiết kiệm nhiên liệu, tiện ích đủ dùng và tính bền bỉ theo thời gian. Với thời điểm bán rõ ràng và chế độ bảo hành dài, phiên bản mới tiếp tục phù hợp nhóm khách hàng ưu tiên chi phí sử dụng thấp, di chuyển hằng ngày ổn định và ngoại hình gọn gàng nhưng vẫn có điểm nhấn.