Huấn luyện viên Huy Hoàng dành lời khen cho Phan Văn Đức

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An có trận hòa tại sân Thống Nhất, sau 2 lần bị Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn trước. Huấn luyện viên Huy Hoàng hài lòng khi các học trò đã giành được 1 điểm ở trận đấu này.

Bước vào trận đấu này, Sông Lam Nghệ An đưa ra đội hình xuất phát với hàng loạt cầu thủ trẻ và đều là nội binh. Vì thế, ngay ở phút thứ 3 của trận đấu đội bóng xứ Nghệ đã bị dẫn bàn, sau pha đá phạt đền thành công của Lee Nguyễn.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định tung 3 cầu thủ ngoại vào sân và Sông Lam Nghệ An tìm được bàn gỡ do công của Phan Văn Đức. Tuy nhiên, 10 phút sau Daniel Green tiếp tục nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Gần cuối trận, Văn Đức lại một lần nữa ghi bàn gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An.

Sau trận đấu huấn luyện viên Huy Hoàng tỏ ra hài lòng khi đội bóng xứ Nghệ giành lại được 1 điểm, sau 2 lần bị đối phương vươn lên dẫn trước.

“1 điểm ở trận này là thành công của Sông Lam Nghệ An. Vị trí nằm trong tốp 3 của chúng tôi có thể nói là gần như không còn ở mùa giải năm nay. Vì thế, mục tiêu của Sông Lam Nghệ An lúc này là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu. Từ giờ đến hết mùa giải trọng tâm của chúng tôi là thử nghiệm các cầu thủ trẻ, giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm, tạo tiền đề cho mùa giải năm sau” - nhà cầm quân Sông Lam Nghệ An cho hay.

Huấn luyện viên Huy Hoàng cũng nói thêm: “Lý do chúng tôi không giữ được vị trí thứ 3 là do trong giai đoạn lượt về Sông Lam Nghệ An đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Điều này cũng đã được lãnh đạo câu lạc bộ hết sức khuyến khích, nhằm giúp các cầu thủ trẻ sớm trưởng thành, để xây dựng nền móng vững chắc hơn trong mùa giải tới”.

Phan Văn Đức đã có ngày thi đấu bùng nổ, anh chơi đầy quyết tâm và là chủ nhân của các cơ hội mà Sông Lam Nghệ An tạo được. Thuyền trưởng của đội bóng xứ Nghệ dành lời khen đến Phan Văn Đức và các học trò.

“Ngoài khả năng săn bàn rất tốt của Phan Văn Đức, thì tôi cũng dành lời khen đến Olaha và các học trò khác. Họ đã tạo ra được nhiều pha phối hợp khá ăn ý và kết quả là chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng” - huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ.

Đây là chuyến làm khách đáng buồn của đội bóng xứ Nghệ khi không giành được sự đón đợi của hội cổ động viên phía Nam. Tất cả người hâm mộ đã không đến sân Thống Nhất theo dõi Sông Lam Nghệ An thi đấu, mà chuyển hướng đến Bình Dương để ủng hộ Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn lạc quan khi cho rằng: “Tôi nghĩ người hâm mộ có thể không đến sân, nhưng họ chắc vẫn sẽ theo dõi đội nhà thi đấu thông qua phương tiện truyền hình hay mạng xã hội… Chúng tôi luôn đặt khán giả làm trọng tâm, vì thế, trận này các học trò của tôi đã cống hiến hết mình. Các bạn có thể thấy khi Sông Lam Nghệ An nhận bàn thua trước, các cầu thủ vẫn tranh thủ từng phút, từng giây, thi đấu lăn xả, quyết tâm ghi bàn thắng gỡ hòa”.

Có thể khẳng định mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An không còn nhiều mục tiêu để hướng đến. Vì thế, để các cầu thủ trẻ được thử sức tại sân chơi V.League có lẽ là việc làm có ý nghĩa lớn nhất đối với đội bóng xứ Nghệ lúc này. Mong rằng, mục tiêu đó sẽ mang lại sức mạnh bền vững hơn cho Sông Lam Nghệ An trong những mùa giải tiếp theo.