Huấn luyện viên Huy Hoàng không hài lòng với Thái Bá Sang ở trận thua Bình Định

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Huấn luyện viên Huy Hoàng tỏ thái độ không hài lòng với trung vệ Thái Bá Sang, cầu thủ này nhận thẻ đỏ khi hiệp 1 chưa kết thúc.

“Điểm tối thuộc về Thái Bá Sang, khi cầu thủ này nhận thẻ đỏ. Chúng tôi đã trao đổi, hướng dẫn rất nhiều cho cậu ấy. Tuy nhiên Sang thi đấu vẫn còn non kinh nghiệm, đặc biệt khi kèm cầu thủ ngoại”. – Huấn luyện viên Huy Hoàng nói sau trận.

Chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian trận đấu, khiến mọi ý đồ tấn công của Sông Lam Nghệ An bị phá sản và chấp nhận trắng tay khi rời sân Quy Nhơn. Trước đó, Bình Định đã mở tỷ số ngay ở phút thứ 3. Sông Lam Nghệ An đã tổ chức được nhiều đợt tấn công chất lượng. Đặc biệt gần cuối hiệp 1 đội bóng xứ Nghệ tạo ra hàng loạt cơ hội có thể chuyển hóa được bàn thắng. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu kém may mắn, Văn Đức và đồng đội không thể làm tung lưới Văn Lâm.

Sang hiệp 2, dù Sông Lam Nghệ An chơi đầy cố gắng nhưng không thể gỡ hòa và đành chấp nhận thua trận 0-1 trước Bình Định.

Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Cả hai đội đều cống hiến cho khán giả một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Chỉ một vài tình huống chúng tôi mất tập trung, đặc biệt là thẻ đỏ của Bá Sang, nên Sông Lam Nghệ An đã không thể triển khai được lối chơi trong hiệp 2”.

Nhà cầm quân đội bóng xứ Nghệ nói thêm: “Sông Lam Nghệ An hôm nay thi đấu với tinh thần rất tốt”.