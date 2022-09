Huấn luyện viên Huy Hoàng: 'Tôi nghĩ bàn thắng thứ 2 của SHB Đà Nẵng đã rơi vào thế việt vị'

(Baonghean.vn) - Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Sông Lam Nghệ An đã không thể có được kết quả như mong đợi. Huấn luyện viên Huy Hoàng cho rằng bàn thắng thứ 2 của SHB Đà Nẵng đã rơi vào thế việt vị.

Trước khi bước vào vòng đấu thứ 16, Sông Lam Nghệ An có 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Được trở lại sân Vinh để tiếp đón SHB Đà Nẵng là cơ hội để câu lạc bộ xứ Nghệ tìm lại được phong độ như đã có ở đầu mùa. Tuy nhiên với tâm lý đè nặng các cầu thủ áo vàng đã chơi không được như mong đợi và chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Huy Hoàng đã cho biết: “Trận đấu với SHB Đà Nẵng rất khó khăn đối với các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Dù đội bóng của chúng tôi được đá trên sân nhà, nhưng hiệp 1 các cầu thủ chơi không thật sự thanh thoát. Bên cạnh đó tâm lý các học trò của tôi cũng không được tốt. Ban huấn luyện sẽ giải quyết những vấn đề này ở các trận đấu sắp tới. Bây giờ đội bóng sẽ phải cố gắng từng trận một, khi đó mới nghĩ đến thứ hạng khi kết thúc mùa giải”.

Trong 2 bàn thua của Sông Lam Nghệ An có lỗi rất lớn từ sai sót ở hàng phòng ngự. Các trung vệ xứ Nghệ đã đứng sai vị trí và không có được khả năng phán đoán chính xác tình huống. Nói về điều này thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Thực lòng mà nói thì chúng tôi phải làm lại hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Ban huấn luyện rất muốn các bạn ấy vượt qua được sức ép về tâm lý. Tuy nhiên hiệp 1 các cầu thủ chưa làm tốt được việc ấy. Tôi nghĩ thời gian tới tôi sẽ phải cải thiện được điều này, trước khi nghĩ đến các vấn đề khác”.

Thua trận lỗi lớn thuộc về Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên ở bàn thắng thứ 2 của SHB Đà Nẵng, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy Văn Long đã hoàn toàn rơi vào thế việt vị. Nhưng ở góc quan sát không thật sự thuận lợi, trọng tài lại không phát hiện ra điều đó, dẫn đến bàn thua thứ 2 cho Sông Lam Nghệ An. Chia sẻ sau trận huấn luyện viên Huy Hoàng nói: “Tôi quan sát rất kỹ pha ghi bàn thứ 2 của SHB Đà Nẵng. Tôi nghĩ ban tổ chức nên xem lại pha bóng đó. Bởi Văn Long đã rơi vào thế việt vị khá rõ ràng, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận”.