Huấn luyện viên Kiatisak tiết lộ mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai; Tuyển nữ Việt Nam đấu Hà Lan ở sân trong nhà đầu tiên trên thế giới

Trận Hà Nội FC gặp Hải Phòng sẽ có VAR

Theo thông báo từ VPF, trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng sẽ có VAR. Trận đấu này diễn ra lúc 19h15 ngày 2/8 trên sân vận động Hàng Đẫy, thuộc vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2023. Đây là trận đấu thứ hai của VAR ở V-League 2023. Trước đó VAR đã xuất hiện trong cuộc chạm trán giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này kéo dài tới hơn 100 phút do trọng tài mất nhiều thời gian tham khảo VAR.

Cũng theo thông báo từ Ban tổ chức, VAR sẽ được áp dụng từ 3 đến 5 trận đấu trong giai đoạn 2 V.League 2023. Công nghệ này sẽ áp dụng ở trận đấu không có tính chất căng thẳng, ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.

VAR chưa được áp dụng cho tất cả các trận đấu ở V.League vì nhân lực và số lượng xe VAR hạn chế. Và đây được xem là một giải pháp hạn chế những quyết định sai lầm đến từ các trọng tài.

Tuyển nữ Việt Nam đấu Hà Lan ở sân trong nhà đầu tiên trên thế giới

Tuyển nữ Việt Nam có trải nghiệm tuyệt vời khi đọ sức với đương kim Á quân Hà Lan trên sân vận động có mái che và kín hoàn toàn.

Đáng chú ý, do thành phố Dunedin có nền nhiệt khá thấp so với các địa điểm khác tại New Zealand nên trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam gặp Hà Lan diễn ra ở sân vận động trong nhà Dunedin.

Sân Dunedin có mái che và kín hoàn toàn để chống lại thời tiết lạnh.

Sân Dunedin là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che kín toàn bộ, tạo thành không gian khép kín, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trong mùa đông lạnh và mưa nhiều tại đây.

Liverpool đưa ra lời đề nghị bất ngờ với Mbappe

Tương lai của Mbappe đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới chuyên môn sau khi tiền đạo này tuyên bố sẽ không gia hạn với PSG khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn.

Hợp đồng giữa Mbappe và PSG chỉ còn một năm, do đó nếu không bán chân sút này, đại gia của bóng đá Pháp sẽ mất trắng ngôi sao của mình vào mùa hè năm tới.

Để tránh mất trắng ngôi sao mà mình đã chi cả một đống tiền để mang về, PSG đang tìm mọi cách để bán Kylian Mbappe ngay hè này và cũng thể hiện rõ thái độ bằng cách loại anh khỏi danh sách du đấu trước mùa giải.

Mbappe bất ngờ nằm trong kế hoạch chiêu mộ của Liverpool.

Cách đây ít tuần, Al-Hilal đã gửi lời đề nghị 300 triệu euro để hỏi mua Mbappe. PSG lập tức gật đầu nhưng tiền đạo 24 tuổi lại từ chối và sẵn sàng dự bị ở PSG để nhận nốt khoản tiền trung thành trước khi sang Real.

Trước viễn cảnh không thu được 1 đồng nào từ Mbappe, PSG bất ngờ nhận lời đề nghị từ Liverpool. Theo Mirror, Liverpool muốn chiêu mộ Mbappe dưới dạng cho mượn trong 1 năm và sẽ trả 1 khoản phí đáng kể cho PSG.

Lời đề nghị này được cho là có lợi cho cả bên ở thời điểm hiện tại khi giúp Liverpool có thêm ngôi sao chất lượng trên hàng công trong khi PSG nhận được số tiền đáng kể và Mbappe được rời Paris, được thi đấu thường xuyên ở một giải đấu chất lượng trước khi đầu quân cho Real Madrid vào năm sau.

Huấn luyện viên Kiatisak tiết lộ mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai

Chia sẻ sau trận với SHB Đà Nẵng, huấn luyện viên Kiatisak cho biết: “Ở 2 vòng đầu tiên của giai đoạn 2, chúng tôi thi đấu 2 trận đã có 6 điểm. Vấn đề là làm sao để giữ được phong độ ổn định như thế. Và hôm nay chúng tôi đã làm được, thực sự tôi rất vui. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn mục tiêu là cán đích ở vị trí tốp đầu nhóm B, phải đá cống hiến cho khán giả nhà và tôn trọng đối thủ".

HLV Kiatisak hài lòng với chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai.

Khi được đặt vấn đề về mục tiêu của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải tới, chiến lược gia người Thái cho biết: "Hiện tại, rất khó để nói về đội bóng sẽ như thế nào ở mùa giải mới. Những năm trước, khi có cầu thủ chủ chốt, nhiều cái tên nằm trong đội tuyển quốc gia nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn lận đận, thứ hạng không cao. Sau khi kết thúc mùa giải 2023, tôi sẽ ngồi nói chuyện lại với bầu Đức để đưa ra danh sách nhân sự của mùa giải tới, lúc đó mới nói được. Còn giờ, đội sẽ tập trung cho những trận cuối của V-League 2023”, huấn luyện viên Kiatisak cho biết.