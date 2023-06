Sôi động thị trường chuyển nhượng giữa mùa V.League 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Kỳ chuyển nhượng giữa mùa V.League 2023 đã chính thức bắt đầu từ ngày 06 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2023. Đây là cơ hội để các đội củng cố đội hình trong cuộc đua vô địch cũng như chạy trốn chiếc vé xuống hạng.

Cuộc đua của những “nhà giàu”

Chỉ mới hơn một tuần sau khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa bắt đầu nhưng đã có những bom tấn xuất hiện tại V.League 2023. Đầu tiên phải kể đến đó chính là trường hợp của đội bóng thành Nam. Sau khi kết thúc hợp đồng với bộ đôi tiền đạo gốc Phi, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã nhanh chóng ký hợp đồng với hai cầu thủ người Brazil là Douglas Coutinho và tiền vệ Andre Luiz. Đây là những cầu thủ có chất lượng khá cao khi đã từng chinh chiến tại nhiều giải đấu có tiếng trên thế giới. Trong đó, nổi bật là tiền đạo Douglas Coutinho, người đã từng thi đấu cho đội tuyển U23 Brazil.

Với việc bổ sung hai ngoại binh chất lượng, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định hy vọng cải thiện được hiệu suất ghi bàn yếu kém của mình, khi mà sau 11 vòng đấu họ chỉ mới ghi được 9 bàn thắng.

Ngoài 2 ngoại binh đáng chú ý trên, đội bóng thành Nam còn dự kiến bổ sung thêm những nội binh chất lượng cao. Đó là tiền vệ Tô Văn Vũ được mượn về từ Công an Hà Nội và rất có thể là cả tuyển thủ Quốc gia Vũ Văn Thanh. Rõ ràng, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đang mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng để tham vọng hóa rồng ở mùa giải năm nay.

Một cái tên đáng chú ý khác là Câu lạc bộ Hà Nội. Việc chỉ đứng thứ 3 sau 11 vòng đấu là một kết quả không tốt của Đương kim vô địch V.League 2022. Kết quả này xuất phát một phần từ sự kém hiệu quả của các ngoại binh. Do đó, Câu lạc bộ Hà Nội dự kiến sẽ “thay máu” toàn bộ 3 ngoại binh. Đầu tiên là sự xuất hiện của tiền vệ tấn công người Costa Rica - Elias Aguilar. Đây là cầu thủ đã từng thi đấu tại Hàn Quốc, Mexico và Costa Rica. Ngoài ra, anh cũng đã có 2 bàn thắng cho Đội tuyển Quốc gia Costa Rica sau 20 lần được ra sân.

Bên cạnh đó, đội bóng Thủ đô cũng đang tích cực tìm kiếm 1 cầu thủ gốc Á để chuẩn bị cho AFC Champions League. Với tiềm lực của mình, chắc chắn đội bóng của bầu Hiển sẽ đem về những ngoại binh chất lượng cao, sẵn sàng cho cuộc đua đến chức vô địch V.League 2023.

Một đội bóng khác cũng sẽ có rất nhiều biến động đó chính là Công an Hà Nội. Với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa 1 điểm, đội bóng ngành Công an chắc chắn sẽ bổ sung những nhân sự chất lượng để có thể vô địch ở mùa giải năm nay. Rất có thể họ sẽ bổ sung thêm thêm tiền vệ Nguyễn Quang Hải và 2 tuyển thủ quốc gia khác (1 trung vệ và 1 tiền vệ). Ngoài ra, họ cũng sẽ thay thế 1 ngoại binh ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Tuy vậy, cho đến thời điểm này Công an Hà Nội mới chỉ cho mượn hậu vệ Huỳnh Tấn Tài đến Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và tiền vệ Tô Văn Vũ đến Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định.

Vùng vẫy để tránh xuống hạng

Nếu như nhóm đầu bảng đang ra sức bổ sung lực lượng để đua ngôi vô địch thì nhóm cuối cũng rầm rộ tuyển quân để tránh chiếc vé xuống hạng. Đó là động thái chấm dứt hợp đồng với 2 ngoại binh thi đấu không tốt của SHB Đà Nẵng. Ngay lập tức họ được bổ sung ngoại binh chất lượng Lucao và hậu vệ trẻ Lê Văn Hà từ Câu lạc bộ Hà Nội.

Chắc chắn trong thời gian tới, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức sẽ tiếp tục có thêm những nhân sự mới để tăng cường chất lượng cho đội hình. Với những sự bổ sung chất lượng này, SHB Đà Nẵng hy vọng sẽ tránh được chiếc vé xuống hạng ở mùa giải năm nay, khi mà sau 11 vòng đấu họ đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm.

Cũng đang trong nhóm cuối bảng là Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có hàng công rất mạnh nhưng hàng thủ của họ thì lại quá tệ. Sau 11 trận đấu, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã để lọt lưới 26 bàn. Do đó, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đang gấp rút tuyển quân để gia cố cho hàng phòng ngự. Đó là người cũ Brendon Lucas thay thế cho ngoại binh Jonathan Campbell và hậu vệ Huỳnh Tấn Tài mượn từ Công an Hà Nội. Với những bổ sung này, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành hy vọng sẽ cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Một đội bóng khác cũng cần phải có những sự thay đổi nhân sự để chạy trốn chiếc vé xuống hạng là Becamex Bình Dương. Với sự bổ sung trung vệ Cassius thay thế cho cầu thủ người Senegal Ndiaye Guy, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức hy vọng cầu thủ người Brazil sẽ giúp gia cố cho hàng phòng ngự khá lỏng lẻo của đội bóng đất Thủ. Ngoài ra, Becamex Bình Dương cũng đang tìm kiếm một ngoại binh chất lượng để thay thế tiền vệ Moses Oloya xuống phong độ.

Ngoài các đội bóng nêu trên thì Câu lạc bộ Hải Phòng và Câu lạc bộ Viettel cũng đã có những sự thay đổi về mặt nhân sự ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa này. Đó là sự bổ sung tiền đạo người Ai Cập Mohamed Essam thay thế cho chân sút Geovane bị chấn thương ở Câu lạc bộ Viettel.

Trong khi đó, đội bóng đất Cảng cũng đang thử việc hai cầu thủ từng thi đấu cho U20 Brazil để thay thế bộ đôi Carlos Alfonso Fernandez và Bicou Bissainthe. Nổi bật là tiền đạo Yuri Mamute, người đã từng thi đấu cho hai đội bóng hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Brazil là Gremio và Botafogo. Rõ ràng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang muốn tìm kiếm những ngoại binh chất lượng để tái hiện lại thành tích Á quân mùa giải năm ngoái.

Bên cạnh các đội khá mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng thì cũng có khá nhiều đội bóng đang “nằm im bất động”. Đây là những câu lạc bộ đang tạm hài lòng với đội hình hiện tại như Đông Á Thanh Hóa hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hoặc là những câu lạc bộ đang gặp khó khăn về tài chính nên không dám "vung tay quá trán" như Câu lạc bộ Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An. Có lẽ nhiệm vụ cấp thiết của những câu lạc bộ này là cố gắng giữ chân các trụ cột để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa V.League 2023 vẫn còn khá nhiều thời gian. Người hâm mộ cả nước hy vọng sẽ chứng kiến thêm nhiều bom tấn xuất hiện. Và những sự bổ sung đó hứa hẹn sẽ đem đến những cuộc đua quyết liệt, hấp dẫn trong phần còn lại của V.League 2023./.