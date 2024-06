Thể thao V.League 2023/2024: Đất diễn của những thủ môn người Nghệ Theo thống kê, có tới 14 thủ môn gốc Nghệ An đang thi đấu ở các CLB thuộc 2 hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam (V.League 1 và V.League 2). Trong đó, chứng kiến sự xuất sắc và phong độ ổn định của những thủ môn như Nguyên Mạnh, Văn Hoàng hay Văn Việt.

Hiện tại, có đến 8 thủ môn người Nghệ An đang chơi bóng chuyên nghiệp tại V.League gồm Tống Đức An (SN 1991, 1m80, Quảng Nam), Nguyễn Văn Công (SN 1992, cao 1m82, Quảng Nam), Ngô Xuân Sơn (SN 1997, 1m77, Viettel), Trần Nguyên Mạnh (SN 1991, 1m78, Nam Định), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995, 1m88, Hà Nội), Nguyễn Văn Việt (SN 2002, 1m80, Sông Lam Nghệ An), Trần Văn Tiến (SN 1994, 1m84, Sông Lam Nghệ An), Cao Văn Bình (SN 2005, 1m83, Sông Lam Nghệ An).

Có 6 cái tên còn lại chơi bóng ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm Phạm Văn Cường (SN 1990, 1m86, SHB Đà Nẵng), Lê Văn Hùng (SN 1992, 1m80, Bắc Ninh), Lê Quang Đại (SN 1993, 1m78, Phù Đổng), Dương Văn Cường (SN 1999, 1m74, Phù Đổng), Hồ Viết Đại (SN 2000, 1m85, Phú Thọ).

Điều đáng nói, những thủ môn để lại ấn tượng nhất ở sân chơi V.League 2023/2024 thời điểm này không phải là những người được gọi vào Đội tuyển quốc gia lần gần nhất như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu mà là những thủ môn đến từ Nghệ An.

Đáng kể nhất là thủ môn Trần Nguyên Mạnh, đang thi đấu cho Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Trong một mùa giải mà hàng thủ của đội bóng Thành Nam không có được sự chắc chắn như kỳ vọng, sự xuất sắc và kinh nghiệm cùng khả năng phản xạ tuyệt vời của cầu thủ sinh năm 1991 đã giúp Thép Xanh Nam Định đang bay cao trên bảng xếp hạng V.League 2023/24 và tiến gần tới chức vô địch.

Các thủ môn như Nguyên Mạnh, Văn Hoàng hay Văn Việt đang có phong độ cao tại V.League 2023/24. Đồ họa: TK

Mặc dù mùa này Thép Xanh Nam Định đã để thua đến 36 lần, chỉ khá hơn Khánh Hóa nhưng không thể phủ nhận, vai trò của Nguyên Mạnh tại đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Lúc này, Nguyên Mạnh đã thi đấu đủ 23 trận, 2070 phút trong màu áo đội bóng Thành Nam.

Thủ môn người Nghệ An tiếp theo để lại dấu ấn tại mùa giải này là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Sau khi rời Sông Lam Nghệ An, chuyển đến Câu lạc bộ Hà Nội. Tại đây, sau một thời gian phải ngồi trên ghế dự bị cho Quan Văn Chuẩn, Văn Hoàng liên tục bắt chính 9 trận đấu cho đội bóng thủ đô và giúp đội nhà có được 5 chiến thắng liên tiếp, leo lên vị trí top 3 với 39 điểm và đe dọa vị trí số 1 của Nam Định với chỉ 5 điểm kém hơn.

Và thứ 3, thủ môn khiến Văn Hoàng không thể cạnh tranh được vị trí tại Sông Lam Nghệ An dù còn rất trẻ là Nguyễn Văn Việt. Mới chỉ 21 tuổi, nhưng Văn Việt đã cho thấy vai trò trước đây huấn luyện viên Philippe Troussier liên tục gọi anh lên Đội tuyển Quốc gia. Mùa giải trước, Văn Việt thi đấu 9 trận để gây ấn tượng với cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, nhưng mùa này, thủ môn quê ở Tân Kỳ, Nghệ An đã có 21 trận, 1.890 phút thi đấu.

Thành tích của đội bóng xứ Nghệ mùa này không tốt, nhưng chỉ lọt lưới 27 bàn, thuộc tốp những đội bóng nhận ít bàn thua nhất V.League có công sức rất lớn của thủ môn trẻ sinh năm 2002. Điểm mạnh của Văn Việt là khả năng phản xạ nhanh nhạy và khả năng đối mặt với những tình huống nguy hiểm, cứu thua đến khó tin. Trung bình mỗi trận đấu, Văn Việt đều có 3-4 pha cứu thua. Rõ ràng, nếu trong khung thành mùa này không phải là Văn Việt, có lẽ Sông Lam Nghệ An đã gặp muôn vàn khó khăn.

Thủ môn người Nghệ An tiếp theo trở thành người hùng thầm lặng cho đội bóng của mình là Nguyễn Văn Công. Chuyển đến xứ Quảng từ Câu lạc bộ Hà Nội, Văn Công chiếm trọn niềm tin nơi huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn với 17 trận, 1.530 phút thi đấu, góp công lớn vào những trận đấu rất thành công của Quảng Nam.

Mùa giải tới, V.League chắc chắn sẽ chào đón thêm thủ môn Phạm Văn Cường của Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Và tại Sông Lam Nghệ An trong tương lai, có thể là sự xuất hiện của thủ môn khá triển vọng Nguyễn Bảo Ngọc (1m83, Đội tuyển U19 Việt Nam).

Điều đáng tiếc là các thủ môn người Nghệ An đang chơi rất tốt tại V.League vẫn chưa có cơ hội trở lại Đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, với những thống kê và màn trình diễn ấn tượng của Nguyên Mạnh, Văn Hoàng hay Văn Việt, chắc chắn huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam ông Kim Sang-sik sẽ để mắt tới họ trong những chiến dịch quan trọng của đội tuyển sắp tới./.