Thể thao Thủ môn Văn Việt của Sông Lam Nghệ An kể về chiếc cúp đầu tiên của mình Giờ đây khi đã trở thành là thủ môn số 1 tại Sông Lam Nghệ An, Văn Việt vẫn không quên chức vô địch ở Cúp Báo Nghệ An mà anh đã cùng đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ giành được.

Mang đến cảm xúc cho người hâm mộ xứ Nghệ

Thủ môn Văn Việt mang đến nhiều xúc cảm cho người hâm mộ. Ảnh: FBNV

Cùng với Olaha, thủ môn Văn Việt của Sông Lam Nghệ An đang gây được ấn tượng mạnh và là một trong những cầu thủ mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ xứ Nghệ.

Ở mùa bóng 2023/24, hàng thủ Sông Lam Nghệ An không có những trung vệ dày dặn kinh nghiệm, nhưng bằng tài năng của người gác đền gốc Tân Kỳ, đội bóng này đang nắm cơ hội để thoát khỏi chiếc vé Play off.

Văn Việt là thủ môn không có được thể hình thật sự lý tưởng, chỉ sở hữu chiều cao 1,81m. Dẫu vậy, với khả năng phản xạ cực nhanh, ra vào hợp lý, nhạy bén trong phán đoán tình huống, Văn Việt luôn khiến cho các chân sút đối phương phải nản lòng. Trong chiến dịch “đào tẩu” khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng, Văn Việt luôn đóng vai trò là người hùng, là chốt chặn tin cậy của đội chủ sân Vinh.

Nhớ lại cuộc so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Dương tại vòng 21 trên sân Vinh, Văn Việt đã để lại ấn tượng lớn trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ. Ở trận đấu đó, Văn Việt đã có những pha cứu thua xuất thần làm nản lòng những ngôi sao như Tiến Linh, Atshimene Charles, Vĩ Hào...

Đặc biệt ở phút 56 của trận đấu, Văn Việt đã có pha ra vào hợp lý, cùng phản xạ tuyệt vời để cản phá cú sút cận thành của Minh Khoa, qua đó giúp Sông Lam Nghệ An tránh khỏi bàn thua trông thấy.

Thủ môn Văn Việt trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Có thể nói, Văn Việt là thủ môn đang gây được ấn tượng mạnh tại Giải Vô địch bóng đá Quốc gia 2023/24.

Qua 22 vòng, Văn Việt có 20 lần được vào sân chính thức với 1.800 phút thi đấu trong màu áo của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay.

Cúp Báo Nghệ An - nơi khởi đầu giấc mơ

Ở xứ Nghệ, Tân Kỳ được xem là mảnh đất giàu truyền thống bóng đá. Dù là huyện miền núi, những năm qua, phong trào bóng đá nơi đây khá phát triển, các em nhỏ có niềm đam mê chơi bóng cháy bỏng. Đây cũng chính là cơ sở để đội bóng Tân Kỳ luôn là "thế lực lớn" tại Giải Thiếu Niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Cầu thủ nhí tại huyện miền núi này đều tỏ ra hãnh diện khi được tham dự Cúp Báo Nghệ An.

Thủ môn Văn Việt tham gia đội Nhi đồng Tân Kỳ thi đấu tại Giải Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2012. Ảnh: NVCC

Thủ môn Văn Việt – người gác đền số 1 của Sông Lam Nghệ An cũng không là ngoại lệ. Cách đây 12 năm, để được sống với niềm đam mê, Văn Việt đã phải vượt quãng đường gần 12km xuống thị trấn tập luyện cùng đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ. Tuy nhiên, năm đầu tiên khi được tham gia Cúp Báo Nghệ An, Việt mới tròn 10 tuổi, nên chỉ là “kép phụ” ở đội Nhi đồng Tân Kỳ. Phải đến 1 năm sau, Văn Việt mới thực sự ghi dấu ấn, trong vai trò thủ môn số 1 của đội bóng quê nhà tham gia Giải Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Năm đó với một lực lượng đồng đều, có trình độ chuyên môn cao Nhi đồng Tân Kỳ đã làm mưa làm gió, với những chiến thắng đầy thuyết phục trước nhiều đội bóng có truyền thống ở giải đấu này. Và với nhiệm vụ chốt chặn cuối cùng của đội nhà, Văn Việt đã làm nản lòng các chân sút đối phương, tạo nên điểm tựa để đồng đội thi đấu thăng hoa qua đó băng băng tiến về đích.

Mùa giải 2013, Nhi đồng Tân Kỳ giành chức vô địch Giải Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An và đây cũng chính là cánh cửa đưa Văn Việt đến với bóng đá chuyên nghiệp.

Văn Việt chia sẻ: “Cúp Báo Nghệ An chính là nơi khởi đầu cho giấc mơ được chơi bóng chuyên nghiệp của tôi. Vì vậy, khi đã trưởng thành tôi vẫn không quên theo dõi Cúp Báo Nghệ An trong mỗi dịp hè về. Bởi ở đó tôi đã được tìm về với những ký ức đầy trong sáng của tuổi thơ. Tôi chúc các em sẽ có một mùa bóng thành công và đạt được những mục tiêu mà bản thân đã hướng đến”.