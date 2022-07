Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng không hài lòng với quyết định của trọng tài

(Baonghean.vn) - Trước những pha xử phạt quá nặng tay của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải dẫn đến Sông Lam Nghệ An phải chịu thua trận, Huấn luyện viên Huy Hoàng đã tỏ rõ thái độ không hài lòng trong buổi họp báo. Ông nói sẽ đệ đơn kiện lên ban tổ chức.

Mở lời trong buổi họp báo, Huấn luyện viên Huy Hoàng bày tỏ thái độ không hài lòng trước quyết định rút thẻ đỏ đối với Olaha và tiếp sau đó thổi phạt đền Thái Bá Sang trong vòng cấm địa. Với bàn thua này Sông Lam Nghệ An dù đã ghi được bàn thắng trước vẫn phải chấp nhận ra về tay trắng.

Huấn luyện viên Huy Hoàng cho biết: "Tôi sẽ đề nghị ban tổ chức giải nên xem lại tấm thẻ đỏ mà trọng tài chính đã thổi trong những phút đầu hiệp 2. Olaha giơ tay những không vung quá cao, vì thế không thể nói đó là pha đánh cùi chỏ được. Tình huống thứ 2 cũng là một quyết định khó hiểu. Bởi tình huống ấy không phải là lỗi cố tình chơi bóng bằng tay của Thái Bá Sang".

Thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An nói thêm: "Nếu chúng tôi có đầy đủ người thì chắc chắn thế trận không thể như vậy. Phải nói rằng Hà Nội là đội bóng có chiều sâu về đội hình. Các cầu thủ của họ đều là tuyển thủ. Vì thế, khi chúng tôi thiếu người sẽ rất khó để có thế trận tốt trước đối thủ".

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: "Hiệp 1, chúng tôi đã chơi rất tốt. Với chiến thuật phòng ngự phản công cùng với hiệu ứng khán giả đã tạo nên tâm lý hết sức hưng phấn cho cầu thủ thể hiện mình trên sân".

"Trận sau tiếp đón Đông Á Thanh Hoá, chúng tôi sẽ thiếu vắng Olaha và Ojong Mark bị chấn thương dài hạn, do đó, Sông Lam Nghệ An chỉ còn chơi với 1 ngoại binh, đây là một thử thách lớn, một bài toán khó mà trong vài ngày tới chúng tôi sẽ tìm ra cách để giải nó" - thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An nói về khó khăn đội nhà sẽ phải đối diện trong vòng đấu sau.

Khi được hỏi về cơ hội vô địch, Huấn luyện viên trẻ nhất V.League khẳng định: "Nói về cơ hội vô địch thì vẫn còn nguyên cho tất cả các đội bóng tham gia V.League mùa này. Bởi trong thời gian vừa qua các đội đã bổ sung thêm nhiều ngoại binh chất lượng. Vì thế chưa thể dự đoán đội nào sẽ giành vị trí cao nhất mùa này".