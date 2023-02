Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam; Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai; Man United muốn sở hữu ngôi sao của Juventus với giá… 0 đồng; Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Kiatisuk lên tiếng trước xung đột của Hoàng Anh Gia Lai

Nhà cầm quân người Thái Lan lần đầu tiên nói về câu chuyện tài trợ ồn ào giữa Hoàng Anh Gia Lai với VPF trước thềm trận khai mạc gặp Hà Tĩnh vào chiều 4/2.

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến VPF. Các đội cần tôn trọng VPF vì họ là đơn vị điều hành và tổ chức giải. Tôi nghĩ trước mắt phương án như vậy là ổn vì VPF cũng có nhà tài trợ của họ. Tôi nghĩ sau khi đàm phán, mọi chuyện tạm ổn", Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang trả lời câu hỏi của Zing News về những vấn đề ngoài luồng liên quan đến đội.

Theo chia sẻ của bầu Đức, Kiatisuk là người kết nối giúp Hoàng Anh Gia Lai có thương vụ hợp tác toàn diện với nhà tài trợ Thái Lan. Do đó, "Zico Thái" chắc chắn quan tâm đến việc tranh chấp về ngành hàng độc quyền, tuy nhiên với tính cách hài hòa của mình, ông trả lời khá nhã nhặn.

Hoàng Anh Gia Lai đã đáp ứng đề nghị trước mắt của VPF để có thể thi đấu vòng 1 với Hà Tĩnh. Chiều 3/2, đội bóng của bầu Đức có buổi tập mở ở Trung tâm Thể thao Hàm Rồng. Không khí tập luyện khá thoải mái và vui vẻ. Hoàng Anh Gia Lai có 28 cầu thủ tham gia buổi tập, đa số là những cái tên còn trẻ.

"Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang háo hức trước mùa giải mới. Năm nay, chúng tôi có nhiều cầu thủ được gọi về sau thời gian cho mượn, cộng với số cầu thủ trẻ được đôn là khoảng 12-14 người. Mùa giải năm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng với Hoàng Anh Gia Lai khi nhiều trụ cột đã ra đi", Kiatisuk nói.

"Ý tưởng của bầu Đức là nếu giữ lại nhiều cầu thủ trụ cột thì không có cơ hội cho lứa phía sau. Hoàng Anh Gia Lai phải xây dựng một thế hệ mới để sản xuất tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia và SEA Games 32. Tôi sẽ tạo nhiều cơ hội nhất cho cầu thủ trẻ, nếu họ chỉ ngồi dự bị thì làm sao chứng minh được năng lực", nhà cầm quân này kết luận.

Cựu Huấn luyện viên tuyển Thái Lan cho biết mục tiêu mùa giải là tốp 5 chung cuộc. "Nếu đặt mục tiêu cao quá thì cầu thủ trẻ sẽ gặp nhiều áp lực. Năm ngoái, chúng tôi đứng thứ 6 thì năm nay cố gắng trong tốp 5", ông nói.

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Hà Tĩnh diễn ra lúc 17h trên sân Pleiku ngày 4/2.

Tổng cục Thể dục thể thao: VFF chưa đề xuất kế hoạch làm lễ tri ân Huấn luyện viên Park Hang-seo

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến, VFF vẫn chưa đề xuất kế hoạch làm lễ tri ân Huấn luyện viên Park Hang-seo.

"Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa đề xuất có kế hoạch làm lễ tri ân hay chia tay Huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong cuộc họp giao ban đầu tuần này, VFF cũng chưa đưa ra ý kiến hay báo cáo về việc này", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến trả lời về vấn đề VFF có hay không đề xuất tổ chức buổi lễ chia tay Huấn luyện viên Park Hang-seo.

Theo Tổng cục Thể dục thể thao, nếu có kế hoạch tổ chức buổi chia tay Huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ là đơn vị chủ trì thực hiện việc, còn Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

"VFF phụ trách những sự kiện như lễ nhậm chức, chia tay HLV, còn Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chỉ đưa ra đề xuất hay ý kiến và phối hợp tham gia, còn trực tiếp tổ chức sẽ do VFF chủ trương. Có thể VFF có kế hoạch nhưng ở cuộc họp giao ban gần nhất, họ chưa chia sẻ thông tin", đại diện Tổng cục Thể dục thể thao nhấn mạnh.

Hợp đồng của Huấn luyện viên Park Hang-seo với VFF hết hạn hôm 31/1. Khá ngạc nhiên khi ông Park Hang-seo rời ghế, VFF không đưa ra thông báo chính thức nào.

Website của VFF không thông tin về việc kết thúc hợp đồng với ông Park (ngày 31/1/2023), trong khi vẫn đưa tin tức việc VFF và ông Yusuke Adachi thống nhất không gia hạn hợp đồng Giám đốc Kỹ thuật của VFF cũng vào ngày 31/1/2023.

Man United muốn sở hữu ngôi sao của Juventus với giá… 0 đồng

Rabiot sẽ hết hạn hợp đồng với Juventus vào hè này và đang nhận được sự săn đón của Man United.

Hàng tiền vệ sẽ là vị trí được Man United ưu tiên bổ sung vào hè 2023. Song song với việc theo đuổi De Jong, Quỷ đỏ đang nhắm tới tiền vệ Rabiot của Juventus, người mà họ tìm mọi cách sở hữu ở mùa hè vừa qua nhưng bất thành vì nhiều lý do.

Rabiot sẽ hết hạn hợp đồng với Juventus vào hè này và có ý định ra đi để tìm bến đỗ mới. Do đó, Ten Hag muốn đưa ngôi sao của Đội tuyển Pháp về Old Trafford với dạng chuyển nhượng tự do.

Theo báo chí xứ sương mù, Man United sẽ thanh lọc lực lượng ở mùa hè tới, hậu vệ Aaron Wan-Bissaka, trung vệ Eric Bailly (đang được cho Marseille mượn) thậm chí cả đội trưởng Harry Maguire cùng hậu vệ Brandon Williams nhiều khả năng sẽ phải ra đi tìm bến đỗ mới ở kỳ chuyển nhượng tới.

Rạng sáng 2/2 (giờ Hà Nội), Man United thắng Nottingham 2-0 tại Old Trafford, qua đó vào chung kết Carabao Cup với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt bán kết.

Sau rất nhiều cố gắng, Quỷ đỏ cuối cùng cũng đã góp mặt ở chung kết Cúp Liên đoàn sau 6 năm chờ đợi (từ mùa giải 2016-2017). Đó cũng là mùa giải gần nhất "Quỷ đỏ" giành được danh hiệu. Họ đoạt được Cúp Liên đoàn và Europa League dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Jose Mourinho.

Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết sắp tới với Newcastle (diễn ra ngày 26/2), Man United sẽ giải được cơn khát danh hiệu đã kéo dài gần 6 năm.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên trên đất Saudi Arabia

Đêm 3/2/2023, Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên trên đất Saudi Arabia cho Al Nassr với pha ghi bàn từ chấm phạt đền vào lưới Al Fateh.

Sau 2 trận đấu đầu tiên không mấy ấn tượng cho Al Nassr, Ronaldo chịu áp lực khá lớn về việc phải tỏa sáng khi đội bóng này gặp Al Fateh ở vòng 15 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Khi phải thi đấu trên sân khách, Al Nassr đã khởi đầu không tốt và để Tello ghi bàn mở tỷ số cho Al Fateh ngay phút 12.

Sau đó, Al Nassr dồn lên tấn công và Ronaldo có rất nhiều cơ hội dứt điểm nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra quá vô duyên. Khi anh đưa được bóng vào lưới đối thủ thì bị thổi việt vị còn khi anh có cơ hội dứt điểm về gôn trống thì lại đá ra ngoài.

Những nỗ lực của Al Nassr giúp họ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 42 nhưng người ghi bàn là cái tên quen thuộc Talisca chứ không phải Ronaldo. Đến phút 45, Ronaldo lại được trao cơ hội để ghi bàn. Anh dứt điểm khá nhanh bằng chân trái nhưng lại đưa bóng bay chạm xà ngang.

Sang hiệp 2, Al Fateh lại tận dụng tốt lợi thế sân nhà để có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Bendebka ở phút 58 với cú dứt điểm bóng sống rất căng.

Trong những nỗ lực tìm bàn gỡ, Al Nassr đã chơi hoàn toàn áp đảo ở khoảng thời gian sau đó nhưng cũng phải đến phút 90+3, đội khách mới có được bàn gỡ hòa 2-2 từ chấm 11m của chính Cristiano Ronaldo. Trong ít phút còn lại, Al Nassr mong muốn có 3 điểm nhưng thẻ đỏ của trụ cột Talisca khiến đội bóng này đành chấp nhận kết quả hòa 2-2.

Al Nassr tiếp tục chuỗi trận không ấn tượng nhưng với cá nhân Ronaldo, bàn thắng này sẽ giúp siêu sao người Bồ Đào Nha tự tin hơn trong hành trình sắp tới tại Saudi Arabia./.

Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ về kế hoạch mới tại Việt Nam

Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa có cuộc gặp gỡ, tri ân người hâm mộ vào tối 2/2, tại Hà Nội. Tại đây, ông Park đã chia sẻ về kế hoạch mới đang dự định thực hiện tại Việt Nam.

“Tôi đang có dự định hợp tác, mở học viện đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm làm Huấn luyện viên ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

“Trong suốt hơn 5 năm qua tại Việt Nam, tôi không có phút giây nào phải hối hận cả, bởi đã sống và làm việc hết mình, bên cạnh sự hỗ trợ của đội ngũ trợ lý nhiệt huyết và tận tâm”, Huấn luyện viên Park chia sẻ và cho rằng chính tình cảm của người hâm mộ giúp ông trở thành “Huấn luyện viên hạnh phúc nhất thế giới”.

Trước đó, ngày 31/1, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chính thức khép lại hành trình hơn 5 năm trên cương vị Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, Olympic, U23 Việt Nam, gặt hái một loạt thành tích vang dội như á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup, hạng tư ASIAD, top 8 Asian Cup, cú đúp vô địch SEA Games, vào vòng loại cuối World Cup...

Ông Park đến Việt Nam theo một cách tình cờ, nhờ được vợ gợi ý và ủng hộ. Vợ chồng ông Park có ý định thử sức tại Đông Nam Á và liên hệ với nhà môi giới Lee Dong-jun từ năm 2016, nhưng phải một năm sau, khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở cuộc tìm kiếm Huấn luyện viên trưởng, người môi giới mới liên hệ lại.

Ông Park sau đó đàm phán thành công với phái đoàn lãnh đạo VFF (dẫn đầu là hai Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Đoàn Nguyên Đức) ngay tại Hàn Quốc. Ông Park cũng nhắc lại về hành trình này: “Ban đầu tôi có phần e dè vì chưa biết gì về bóng đá Đông Nam Á, và cũng nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu với một Câu lạc bộ nào đó chứ không ngờ là lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Ông Park bắt đầu đặt dấu ấn đầu tiên của mình ở đội tuyển Việt Nam bằng trận hoà Afghanistan 0-0 ở vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình ngày 14/11/2017, một tháng sau khi chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Kể từ thời điểm đó đến lúc nghỉ việc, ông Park đã trải qua 98 trận đấu cùng các đội tuyển của Việt Nam, trong đó có 57 trận thắng (tỉ lệ 55,8%). Quan trọng hơn, ông Park đưa vị thế bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới ở đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế, với kỷ lục là đội bóng Đông Nam Á gần 5 năm liền lọt top 100 thế giới./.