Huấn luyện viên Park Hang-seo 'phả hơi nóng' đến V-League như thế nào?

(Baonghean.vn) - Thành công của Đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam thời Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo "phả" dấu ấn đậm nét lên vận hành của các Câu lạc bộ V-League, nhất là trong mùa giải 2022 này.

Mới nhất là trận đấu mở màn lượt về V-League 2022, vòng 14 giữa Nam Định và SHB Đà Nẵng với sự ra mắt của Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt ở đội bóng Thành Nam, người từng là trợ lý của thầy Park ở U23 Việt Nam. Sau trận thắng 2-1 quý giá, không chỉ là chuyện "thay tướng đổi vận" như một cách làm để đội bóng vượt qua khủng hoảng, Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thừa nhận kết quả "đầu xuôi" đó có được là do ông học hỏi, vận dụng những bài học quý do thầy Park truyền dạy.

Về chuyên môn, từ lối chơi phòng ngự - phản công quen thuộc nhưng không hiệu quả trước đây, ông thầy trẻ cho học trò chơi kiểm soát bóng và chủ động tấn công, nghĩa là thay đổi về cơ bản vận hành lối chơi của cả đội. Về tinh thần thái độ, ông khuyến khích học trò giữ thái độ vui vẻ, thoải mái trong tập luyện và thi đấu, nhất là trong bối cảnh khó khăn phải giữ bằng được tinh thần đó để cả đội bình tĩnh vượt qua.

Trong trận đấu vòng 14 nói trên, mặc dù bị dẫn trước nhưng ông thầy trong giờ nghỉ vẫn bảo ban học trò kiên định lối chơi, tinh thần thoải mái và cả đội đã thực hiện thành công.

Nam Định gỡ hoà rồi vươn lên lật ngược thế cờ với tỷ số 2-1, giúp đội bóng tránh dần khu vực xuống hạng không mong muốn. Tất nhiên, khó khăn phía trước còn nhiều nhưng chắc chắn ông Vũ Hồng Việt sẽ tự tin áp dụng những bài học quý của thầy Park để giúp đội bóng Thành Nam thi đấu khởi sắc và hiệu quả hơn.

Một huấn luyện viên trẻ, chưa từng làm trợ lý cho thầy Park nhưng xem ra áp dụng thành công nhiều mặt triết lý, vận hành của Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, làm thay đổi hẳn lối chơi và hiệu quả thi đấu ở đội bóng hơn hẳn. Đó là huấn luyện viên trưởng Huy Hoàng ở Sông Lam Nghệ An.

Không "học" trực tiếp thầy Park nhưng qua những gì đã chứng kiến, vị huấn luyện viên trẻ này dễ dàng "đọc" bài thầy, cùng với các học trò của thầy là các thủ quân Sông Lam Nghệ An trên tuyển từng được truyền dạy mang về nên mọi việc vẫn được tiến hành trôi chảy, hiệu quả.

Lâu nay, thành công có được của Sông Lam Nghệ An là lối chơi phòng ngự-phản công, chủ yếu với sơ đồ cân bằng 4-4-2. Đến nỗi có nhà cầm quân đã nói thẳng rằng, chưa đá cũng biết Sông Lam Nghệ An vào trận như thế nào, gồm những bài vở nào để họ dễ dàng bắt bài. Chất lượng thi đấu của Sông Lam Nghệ An đi xuống nhanh chóng, nhất là ở mùa giải 2021, bắt buộc đội bóng vừa phải "thay tướng đổi vận", vừa phải thay đổi sơ đồ vận hành cũ kỹ không còn phát huy hiệu quả như mong muốn.

Và dưới tay Huy Hoàng, với sự mạnh tay của nhà tài trợ mới, Sông Lam Nghệ An có đủ lực lượng tinh nhuệ để lần đầu chuyển sang sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3 khi tấn công và chuyển thành 5-3-2 hoặc 5-4-1 khi phòng ngự, nghĩa là một đội hình linh hoạt, với vai trò lên công về thủ nhịp nhàng của đôi cánh hậu vệ biên tấn công.

Bộ ba trung vệ với nòng cốt Ngọc Hải ở trung tâm, lệch trái Văn Khánh, lệch phải Bá Sang càng chơi càng ăn ý và thể hiện sức mạnh cần thiết. Đôi cánh Đình Hoàng - Sỹ Hoàng không chỉ phòng thủ cừ mà còn là những cầu thủ kiến tạo hàng đầu. Tới đây khi Trọng Hoàng trở lại thì Huy Hoàng càng có cơ sở để đưa cách vận hành này lên một tầm vóc mới...

Rõ ràng, thành công của Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đang chắp cánh cho các câu lạc bộ V-League để bay xa, bay cao hơn trong hành trình mới. Tất nhiên thực tiễn thi đấu phong phú của V-League cũng sẽ giúp thầy Park tìm ra nhiều nhân tố mới, cách làm mới khi vận hành các đội tuyển.

Chẳng hạn vị trí mới của Xuân Mạnh ở Sông Lam Nghệ An rất có thể là một quân bài mới cho thầy Park ở tuyến giữa đội tuyển, chưa kể nhiều ứng viên khác ở Đông Á Thanh Hoá, SHB Đà Nẵng...

Bóng đá phát triển là quá trình học hỏi, vận dụng cái mới có hiệu quả, hoàn toàn không phải là cách bắt chước sống sượng, đua đòi. Sự phát triển nền bóng đá tiên tiến như Hàn Quốc đang được bóng đá Việt học hỏi và đem lại thành công ở cả cấp độ câu lạc bộ và các đội tuyển. Tầm ảnh hưởng của thầy Park đến các huấn luyện viên nội là điều đáng mừng và cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới, không chỉ ở Nam Định hay Sông Lam Nghệ An như vừa nói ở trên.