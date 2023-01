Huấn luyện viên Park lên tiếng trước tin đồn dẫn dắt tuyển Indonesia; Hai tài năng trẻ Hoàng Anh Gia Lai thử việc ở Câu lạc bộ Hàn Quốc

Tin mới

Nghệ An công nhận thêm 124 sản phẩm đạt sao OCOP cấp tỉnh (Baonghean.vn) - Nghệ An vừa công nhận thêm 124 sản phẩm của 98 chủ thể đạt sao OCOP cấp tỉnh đợt 2 của năm 2022. Trong đó, 121 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao.

Tết Quý Mão huyện quê lúa Nghệ An nhận 20 triệu USD kiều hối (Baonghean.vn) - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão này, lượng kiều hối của con em huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) đang lao động ở các nước gửi về quê hương đạt khoảng 20 triệu USD.

Những màu xe nào hợp cho việc đi xông đất vào năm Quý Mão 2023? Nếu được mời đến xông đất trong ngày đầu năm, bạn nên chú ý đến cả màu sắc chiếc xe xem có hợp phong thuỷ hay không, qua đó giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong năm mới Quý Mão 2023.

Khán giả nhận xét khác nhau về Táo quân 2023 Chương trình kỷ niệm 20 năm Táo quân mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc lẫn lộn. Nhiều người chia sẻ tâm trạng bồi hồi khi được ôn lại kỷ niệm.

Hướng mở mới cho Nghệ An trong tổng thể phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ (Baonghean.vn) - Hội tụ các yếu tố như một “Việt Nam thu nhỏ”, có nhiều tiềm năng và nguồn lực tự nhiên to lớn, khát vọng đưa Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế luôn là mục tiêu, trăn trở của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà.

Các phi hành gia gửi lời chúc Tết Nguyên đán từ trạm vũ trụ Các phi hành gia Trung Quốc thuộc sứ mệnh không gian Thần Châu-15 vừa gửi đoạn băng hình cùng lời chúc mừng Tết Nguyên đán từ trạm vũ trụ Thiên Cung.

Cùng đất nước mãi Xuân! (Baonghean.vn) - Đất trời rộn rã vào Xuân; gác lại những lo toan, lòng người lại hân hoan đón một cái Tết cổ truyền sáng đẹp nghĩa cội nguồn, thiêng liêng tình Tổ quốc.

Chỉ đạo 'không vùng cấm, không ngoại lệ' nhìn từ những phiên xử án lớn năm 2022 Năm 2022, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và các cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… đã phải nhận án tù, thể hiện việc xử lý nghiêm những vụ án lớn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư là không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Sự thức tỉnh 'dám sống cuộc đời rực rỡ' (Baonghean.vn) - “99 ngày hạnh phúc” là một hành trình xuyên Việt rất khác mà mọi người đã từng đi. Hành trình này của Bông Mai không đi theo dọc đất nước mà là dọc chiều dài của 54 dân tộc anh em, chạm vào chiều sâu văn hóa của từng dân tộc, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Thị xã Cửa Lò: Về đích năm 2022 với nhiều điểm sáng (Baonghean.vn) - Năm 2022, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thị xã Cửa Lò cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra, với 10 điểm sáng.

Người dân đi Chùa cầu an sau thời khắc Giao thừa (Baonghean.vn) - Sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân thành phố Vinh và vùng phụ cận nô nức đến Chùa Cần Linh thắp hương lễ Phật, cầu an .

Rực rỡ pháo hoa chào Xuân mới Quý Mão 2023 ở thành phố Vinh (Baonghean.vn) -Sau 2 năm gián đoạn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, đêm giao thừa năm nay, thành phố Vinh tổ chức bắn pháo hoa chào Xuân mới Quý Mão 2023.

Những mong ước giản dị của người dân thành phố Vinh trong khoảnh khắc Giao thừa (Baonghean.vn) - Đêm giao thừa, nhiều người dân đã đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh để ngắm pháo hoa và đón chờ thời khắc chuyển giao sang năm mới. Trong thời khắc đặc biệt này, ai cũng có một cảm xúc rất riêng.

Celebrating Lunar New Year's Eve 2023 in Nghe An (Baonghean.vn) - The highlight of the night was the art performance consisting of many exciting singing and dancing performances, with the participation of many famous singers.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Quý Mão 2023 (Baonghean.vn) - Đúng thời khắc Giao thừa chuyển giao từ năm cũ Nhâm Dần 2022 sang năm mới Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Party General Secretary extends greetings for Year of the Cat On the occasion of the Year of the Cat 2023, Party General Secretary Nguyen Phu Trong has delivered remarks offering the best wishes to the Vietnamese at home and abroad as well as people around the world.

Đêm hội Giao thừa chào Xuân Quý Mão 2023 tại Nghệ An (Baonghean.vn)- Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc sôi động, với sự tham gia của nhiều ca sĩ có tên tuổi.

National Assembly Chairman pays tribute to President Ho Chi Minh (Baonghean.vn) - Mr. Vuong Dinh Hue - Member of the Politburo, Chairman of the National Assembly (NA) and his delegation visited Kim Lien Special National Relic Site and offered incense in memory of President Ho Chi Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Xuân Quý Mão 2023 Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc tết Xuân Quý Mão - 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc Tết đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà (Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh nhà; những người con Nghệ An đang sống xa quê; những người đang sống, làm việc tại Nghệ An lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Rộn ràng đón Tết Nguyên đán 2023 tại bang California (Mỹ) Tại bang California của Mỹ, người dân thuộc mọi chủng tộc đang hân hoan chào đón Tết Nguyên đán 2023.

Những người giữ bình yên cho đêm Giao thừa (Baonghean.vn) - Thời khắc đêm giao thừa, khi mỗi gia đình quây quần bên nhau thì CBCS Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) lại càng bận rộn hơn để đảm bảo bình yên cho nhân dân. Đối với họ, thức cho dân vui chơi, vừa là trọng trách, cũng là niềm vui.

Tương Dương - Chỉ số phát triển nổi bật trong năm 2022 (Baonghean.vn) - Với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Nhờ vậy, năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tương Dương duy trì tốc độ phát triển ổn định, an ninh trật tự được giữ vững.

Các vùng quê Nghệ An náo nức đón Giao thừa Qúy Mão (Baonghean.vn)- Xuân Qúy Mão 2023 đã cận kề, cũng như khắp nơi trong cả nước, các vùng quê ở Nghệ An người người, nhà nhà đang hân hoan, náo nức đón Giao thừa với ước nguyện thiêng liêng.

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 8: Pháo Tết (Baonghean.vn) - Trong không khí thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, chuyên mục Podcast mời quý thính giả lắng nghe tạp văn Pháo Tết, trong seri Bêu nắng của tác giả Lê Hồng Tuân – một tạp văn hoài niệm về những cái Tết rộn ràng thơ ấu qua giọng đọc Huyền Nga.

Tết ấm áp, sẻ chia với cô trò xứ Nghệ (Baonghean.vn) - Tết năm nay, với sự chung tay giúp sức của các tổ chức xã hội đã lan tỏa yêu thương, thắp sáng thêm niềm tin, hy vọng để các em có thêm động lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/1 (Baonghean.vn) - Ngày 30 Tết không khí đón năm mới Quý Mão rộn rã khắp nẻo. Trong ngày cuối cùng của năm âm lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết một số bệnh viện và bệnh nhân. Trong khi đó, tại vùng biên giới, hải đảo, BĐBP vẫn chắc tay súng để giữ cho cuộc sống bình yên…

Không để công nhân nào bị bỏ lại phía sau (Baonghean.vn) - Với tinh thần “Không để công nhân nào bị bỏ lại phía sau”, Tết Quý Mão này, tổ chức công đoàn các cấp có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống công nhân, người lao động, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn.