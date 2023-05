Huấn luyện viên Philippe Troussier: Trận bán kết với Indonesia sẽ rất căng thẳng

(Baonghean.vn) - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Nga nếu đàm phán không được thực hiện "theo điều kiện của Ukraine".

(Baonghean.vn) - Hôm nay, mưa dông trên diện rộng và mưa lớn cục bộ tại Nghệ An. Cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 12/5.

(Baonghean.vn) - Tối 11/5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Bộ Công an tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, năm 2023 khu vực IV, với chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác”.