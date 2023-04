3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được triệu tập lên U22 Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhằm chuẩn bị cho đợt tập huấn quan trọng cuối cùng, trước khi Đội tuyển U22 Việt Nam lên đường dự SEA Games 32, huấn luyện viên Troussier quyết định triệu tập bổ sung thêm 5 cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An.

Đợt tập trung cuối chuẩn bị cho SEA Games 32, huấn luyện viên Troussier quyết định triệu tập 31 cầu thủ. Trong đó, ông tạo cơ hội cho 5 chân sút U20 Việt Nam đã chơi tốt, nhưng chưa có cơ hội góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam ở kỳ tập trung trước. Đặc biệt, trong 5 cầu thủ nói trên có 3 gương mặt thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An là thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Hồ Văn Cường và tiền vệ Đinh Xuân Tiến.

Thủ môn Cao Văn Bình hiện đang tham gia cùng U19 Sông Lam Nghệ An dự Vòng loại U19 Quốc gia. Thủ môn này được huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh trao cơ hội bắt chính ở tất cả các trận đấu đã qua của U19 xứ Nghệ. Anh là nhân tố quan trọng góp công lớn đưa U19 Sông Lam Nghệ An có cơ hội tiến đến Vòng chung kết U19 Quốc gia 2023. Cụ thể, qua 7 trận đấu, U19 Sông Lam Nghệ An đang có được 13 điểm và tạm xếp nhì bảng B, đứng sau U19 Đà Nẵng, đội có cùng điểm số.

Bên cạnh đó, mặc dù đội 1 Sông Lam Nghệ An thi đấu không tốt, nhưng hậu vệ Hồ Văn Cường và Đình Xuân Tiến đã để lại nhiều ấn tượng. Đặc biệt, trong trận đấu với Nam Định, huấn luyện viên Troussier đã trực tiếp đến sân Thiên Trường "soi dò" 2 tuyển thủ U20 Việt Nam này. Qua theo dõi ông đã nhìn thấy tài năng của 2 chân sút Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến và ông quyết định không bỏ sót họ.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 16/4 tới tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, do vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp cũng như Vòng loại U19 Quốc gia, nên các cầu thủ sẽ hội quân theo từng đợt khác nhau. Phải tới ngày 18/4, huấn luyện viên Troussier mới có thể có được đầy đủ quân số.

Đội đóng quân tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu cho đến ngày 26/4 sẽ lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32.

Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Theo lịch, thầy trò Troussier sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30/4. Tiếp đó, lần lượt gặp U22 Singapore vào ngày 3/5, gặp U22 Malaysia vào ngày 8/5 và gặp U22 Thái Lan vào ngày 11/5./.