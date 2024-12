Thể thao U19 Sông Lam Nghệ An gặp khó ở vòng loại U19 Quốc gia 2025 Sở hữu đội hình không thật sự chất lượng và nằm ở bảng đấu khó nên U19 Sông Lam Nghệ An sẽ phải đối diện với muôn vàn thử thách tại Vòng loại Giải U19 Quốc gia 2025.

Chất lượng đội hình

Kết thúc mùa giải 2024, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành được Huy chương Đồng. Tại giải đấu đó, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh. Trong đó, phải kể đến trận đấu ở Tứ kết, U19 Sông Lam Nghệ An với lối chơi hợp lý đã giành chiến thắng 2-1 trước U19 PVF.

Sang đến trận Bán kết, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng đã thiếu đi đôi chút may mắn khi phải chấp nhận dừng bước trước U19 Hà Nội, sau khi để thua đối thủ này trên chấm luân lưu đầy may rủi.

Đội hình U19 SLNA không được đánh giá cao. Ảnh: Đức Anh

Nhìn lại giải đấu, có thể thấy U19 Sông Lam Nghệ An đã sở hữu lực lượng khá mạnh với những nhân sự nổi bật như, thủ môn Cao Văn Bình, Quang Vinh, Long Vũ, Mai Hoàng... Điều đó đã giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng thi đấu ổn định và biến hóa trong cách tiếp cận khung thành của đối phương.

Tuy nhiên, bước đến mùa giải năm nay, U19 Sông Lam Nghệ An đã không có được hàng loạt nhân sự chất lượng như trước. Bởi những cầu thủ sinh năm 2006 đã từng gây được tiếng vang lại đang phải phục vụ cho đội 1 Sông Lam Nghệ An.

Cụ thể, 6 cầu thủ gồm: Bùi Thanh Đức, Phan Văn Thành, Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Lê Đình Long Vũ, Phùng Văn Nam đều đã được đôn lên Đội 1 và không thể trở về để tham gia vòng loại Giải U19 Quốc gia 2025 cùng U19 Sông Lam Nghệ An.

Tiền đạo Trần Quốc Hòa được hy vọng sẽ thi đấu tốt ở vòng loại. Ảnh: Đức Anh

Chính vì vậy, trong danh sách 25 cầu thủ tham gia vòng loại năm nay chỉ có 9 cầu thủ sinh năm 2006. Tuy nhiên, năng lực chuyên môn của 9 cầu thủ đúng tuổi không được đánh giá cao. Bên cạnh đó, thể hình của họ cũng khá hạn chế. Thế nên, rất khó để đặt kỳ vọng những cầu thủ này sẽ đủ sức gánh "team" đội U19 Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, vẫn thấy đâu đó chút tia sáng hiếm hoi trong đội hình của U19 Sông Lam Nghệ An, khi có sự xuất hiện những tài năng trẻ như: Thủ môn Bảo Ngọc, hậu vệ Hoàng Minh Hợi, Trương Văn Tấn Sang, Lê Tấn Dũng, tiền đạo Trần Quốc Hòa... Hy vọng những cầu thủ này sẽ duy trì được phong độ đã từng có, qua đó, giúp U19 Sông Lam Nghệ An thi đấu ổn định và giành được vé vào vòng chung kết U19 Quốc gia 2025.

Bảng đấu khó

Tham gia vòng loại U19 Quốc gia 2025, U19 Sông Lam Nghệ An năm ở bảng B cùng các đội: U19 Công an Hà Nội, U19 Hoài Đức, U19 Phù Đổng Ninh Bình, U19 Zantino Vĩnh Phúc và U19 PVF.

Đây được xem là bảng đấu khó khi có sự xuất hiện của U19 PVF, U19 Công an Hà Nội và U19 Hoài Đức. Trong đó, U19 Hoài Đức với lực lượng được mượn từ U19 Thanh Hóa. Năm nay, đội bóng xứ Thanh không tham gia thi đấu. Chính vì vậy, U19 Hoài Đức được đánh giá sẽ là đội bóng khó chơi tại vòng loại năm nay. Bên cạnh đó, U19 PVF với lực lượng khá hùng hậu và được thi đấu trên sân nhà nên có nhiều thuận lợi hơn.

Như vậy, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt với U19 Công an Hà Nội, U19 Hoài Đức để tìm kiếm cho vị trí thứ 2 bảng B.

Thử thách không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng khi nằm ở bảng đấu khó tại Giải U19 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra, U19 Phù Đổng Ninh Bình, U19 Zantino Vĩnh Phúc chỉ được xem là 2 đội bóng lót đường và khó lòng tạo được bất ngờ tại bảng đấu này.

Nói về mục tiêu của U19 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải U19 Quốc gia 2025, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho hay: "U19 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải U19 Quốc gia 2025 và không có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất, nên ban lãnh đạo câu lạc bộ chỉ mong đội bóng thi đấu nỗ lực, hy vọng có thể vượt qua được vòng loại. Giải U19 Quốc gia là giải đấu rất quan trọng đối với các cầu thủ. Chúng tôi mong muốn qua sân chơi này các em sẽ thể hiện tốt, từ đó mở ra tương lai mới trong sự nghiệp của mình.

Bảng B, Vòng loại giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2025 sẽ chính thức khởi tranh với giai đoạn lượt đi từ 22/12/2024 đến 2/1/2025; lượt về từ 4/1/2025 đến 14/1/2025 trên sân vận động PVF./.