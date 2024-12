Tuyển thủ U17 Việt Nam Lê Tấn Dũng - niềm hy vọng mới của U19 Sông Lam Nghệ An

Những ngày này, U19 Sông Lam Nghệ An đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho Giải U19 Quốc gia 2025. Để giúp đội bóng có được lực lượng mạnh nhất, huấn luyện viên Huy Hoàng đã triệu tập các cầu thủ nổi bật sinh năm từ năm 2006 đến năm 2008 thuộc biên chế của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Tại U19 Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng, chủ yếu chọn sơ đồ 3-5-2 để triển khai giáo án tập luyện. Nhà cầm quân xứ Nghệ đặc biệt quan tâm đến 2 tiền vệ biên. Bởi ở sơ đồ 3-5-2, cầu thủ chạy cánh được xem là Wing-back, là một phiên bản khác của một hậu vệ biên thông thường, đặt nặng nhiệm vụ tấn công hơn. Wing-back thường là những cầu thủ có tốc độ tốt nhất trong đội, có khả năng qua người và kiến tạo cơ hội cho đội nhà. Với nhiệm vụ đặt nặng đó, qua quá trình tìm hiểu và thử nghiệm, cầu thủ Lê Tấn Dũng (mới 16 tuổi) được huấn luyện viên Huy Hoàng chọn mặt gửi vàng cho vị trí khó này.

Tấn Dũng được Ban Huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An đánh giá là cầu thủ có tốc độ, thể hình, thể lực tương đối tốt, chơi bóng khá thông minh. Bên cạnh đó, tiền vệ sinh năm 2008 là cầu thủ thuận chân trái với khả năng tung ra những đường chuyền dài có tính chính xác cao. Nếu phát huy tốt những điểm mạnh, Tấn Dũng được kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột biến bên hành lang cánh trái của đội nhà.

Huấn luyện viên Huy Hoàng cho biết: "Tấn Dũng là phát hiện mới bên hành lang cánh trái của U19 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra".

Trước khi được gọi vào Đội U19 Sông Lam Nghệ An, Lê Tấn Dũng đã từng tạo dấu ấn khá nổi bật tại Đội U15 Sông Lam Nghệ An khi tham gia Giải U15 Quốc gia 2023. Tại giải đấu đó, Tấn Dũng trong vai trò là tiền vệ lệch trái đã có màn trình diễn xuất sắc, qua đó, giúp đội nhà giành được vị trí Á quân.

"Trong suốt mùa giải 2023, tôi thấy mình đã thể hiện khá tốt ở trận Tứ kết Giải U15 Quốc gia gặp U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu đó, tôi đã được ban huấn luyện đội nhà đánh giá cao, khi ghi bàn thắng quyết định giúp U15 Sông Lam Nghệ An vượt qua U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1. Chiến thắng này mang đến nhiều cảm xúc, bởi Hà Tĩnh là nơi tôi đã sinh ra", Lê Tấn Dũng chia sẻ.

Thi đấu thành công trong màu áo U15 Sông Lam Nghệ An đã giúp Lê Tấn Dũng lọt vào mắt xanh của Ban Huấn luyện Đội tuyển trẻ Việt Nam. Trong đó, ở vòng loại Giải U17 châu Á 2025, cầu thủ gốc Hà Tĩnh được xem là trụ cột của Đội U17 Việt Nam. Trong vai trò là một tiền vệ cánh trái, Lê Tấn Dũng có mặt ở tất cả các trận đấu thuộc vòng loại và góp công lớn giúp U17 Việt Nam giành vé vào chơi vòng chung kết giải U17 châu Á.

"Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland, chúng tôi đã thi đấu nỗ lực, kỷ luật và đoàn kết, qua đó, đã đạt được mục tiêu có mặt tại vòng chung kết Giải U17 châu Á. Tôi nghĩ rằng, được tham dự vòng chung kết Giải U17 châu Á sẽ là cơ hội để mình được cọ xát, học hỏi thêm nhiều kiến thức về chuyên môn, trên con đường hướng đến cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai", Tấn Dũng cho hay.

Sau khi trở về từ vòng loại Giải U17 châu Á 2025, Tấn Dũng cùng Đội U19 Sông Lam Nghệ An đang bước vào thời kỳ tập luyện nước rút cho Giải U19 Quốc gia 2025 diễn ra vào cuối tháng 12 này. Hy vọng Tấn Dũng sẽ là phát hiện mới, đóng góp tích cực vào lối chơi của đội nhà, qua đó, giúp U19 Sông Lam Nghệ An giành được thành tích cao tại mùa giải năm nay.

Lê Tấn Dũng sinh năm 2008, tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2019, sau khi có màn thể hiện xuất sắc tại Giải Nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh, Tấn Dũng đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Do trước đó đã rất yêu thích đội bóng Sông Lam Nghệ An, nên Tấn Dũng quyết định sẽ gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên mãi đến năm 2023, Tấn Dũng mới lần đầu tiên được tham gia giải trẻ Quốc gia trong màu áo U15 Sông Lam Nghệ An. Tại giải đấu này, Tấn Dũng cùng đồng đội đã giành được Huy chương Bạc. Năm 2024, Tấn Dũng là Đội trưởng U17 Sông Lam Nghệ An tham gia Giải U17 Quốc gia.