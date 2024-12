Thể thao

U13 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với U13 Tokyo FC tại sân Vinh

Nằm trong khuôn khổ giải giao hữu mở rộng lứa tuổi Thiếu niên do Sông Lam Nghệ An đứng ra tổ chức, U13 Sông Lam Nghệ An sẽ có cơ hội đối đầu với U13 Tokyo FC tại sân Vinh.