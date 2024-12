Thể thao U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu khó tại Vòng loại U19 Quốc gia 2025 U19 Sông Lam Nghệ An tham gia vòng loại U19 Quốc gia 2025 nằm chung bảng với các đội U19 Công An Hà Nội, U19 Hoài Đức, U19 Phù Đổng Ninh Bình, U19 Zantino Vĩnh Phúc và U19 PVF. Đây được xem là bảng đấu khó tại vòng loại U19 Quốc gia 2025.

U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu khá “khó thở”. Ảnh: Sỹ Hiếu

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lễ bốc thăm, chia bảng Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2025.

Theo đó, vòng loại giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2025 có 29 đội tham dự, thuộc lứa U19 của các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện, trường năng khiếu được công nhận đủ điều kiện tham dự giải. Cụ thể 29 đội gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Becamex Bình Dương, Bình Minh Quảng Ngãi, Bình Phước, Cần Thơ, Công an Hà Nội, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Huế, Hoài Đức FC, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Luxury Hạ Long, Nam Định, Phù Đổng Ninh Bình, PVF, PVF-CAND, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sóc Trăng, Sông Lam Nghệ An, Tây Nguyên Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thể Công Viettel, Trung tâm Bóng đá Đào Hà, Zantino Vĩnh Phúc.



Tại vòng loại, 29 đội bóng được chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt (đi - về) tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. 5 đội xếp thứ Nhất, 5 đội xếp thứ Nhì và 1 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất ở 5 bảng sẽ được chọn vào vòng chung kết.

Trong trường hợp số đội tại các bảng không bằng nhau: Khi so sánh các chỉ số để xác định 01 đội xếp thứ ba có điểm và các chỉ số cao hơn vào VCK, BTC giải sẽ không tính kết quả của các trận đấu giữa đội xếp thứ ba gặp các đội xếp cuối tại các bảng có số đội nhiều hơn, sao cho số trận đấu của các đội xếp thứ ba giữa các bảng khi so sánh là bằng nhau. Nếu đội chủ nhà vòng chung kết kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở 5 bảng nêu trên, thì đội xếp thứ ba có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách làm huấn luyện viên trưởng đội U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hiếu

Qua kết quả bốc thăm, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B cùng với các đội: U19 Công An Hà Nội, U19 Hoài Đức, U19 Phù Đổng Ninh Bình, U19 Zantino Vĩnh Phúc và U19 PVF. Trong đó, U19 Hoài Đức với nhân sự chủ yếu là của đội U19 Thanh Hóa.

Năm nay Câu lạc bộ Thanh Hóa không tham gia thi đấu nhiều khả năng do thiếu kinh phí. Chính vì vậy đây được xem là bảng đấu khá mạnh, vì thế thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng cần cẩn trọng trong tất cả các trận đấu thuộc vòng loại, nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải.