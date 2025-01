Thể thao U19 Sông Lam Nghệ An chia điểm trước chủ nhà U19 PVF tại vòng loại U19 Quốc gia Dù đã có bàn thắng dẫn trước, nhưng U19 Sông Lam Nghệ An vẫn phải chia điểm với chủ nhà U19 PVF trong khuôn khổ vòng loại Giải U19 Quốc gia 2025.

Trận đấu giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 PVF tại bảng B thuộc lượt đấu cuối cùng, lượt đi vòng loại Giải U19 Quốc gia 2025 diễn ra vào chiều 2/1 trên sân vận động PVF.

Dù ghi được bàn thắng mở tỷ số trận đấu nhưng U19 Sông Lam Nghệ An vẫn phải chia điểm với đội chủ nhà PVF. Ảnh: Đức Anh

Trước khi bước vào lượt đấu thứ 5, U19 Sông Lam Nghệ An giành toàn thắng với 12 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, U19 PVF cũng có được thành tích tương tự khi có cùng số điểm với Sông Lam Nghệ An. Dẫu vậy, đội chủ nhà hiện đang đứng nhất bảng do hơn về chỉ số bàn thắng bại.

Chính vì vậy trận đấu giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 PVF được xem là trận thư hùng, được nhiều khán giả chờ đón.

Tuy nhiên, cả hai đội đều không mong muốn phải nhận thất bại, bởi nếu hòa thì Sông Lam Nghệ An và PVF sẽ vẫn tràn đầy cơ hội để giành tấm vé vào chơi vòng chung kết.

Và điều đó được thể hiện khi bóng lăn trên sân vận động PVF. Dù đội chủ nhà có thế trận chủ động hơn nhưng cũng không quá mạo hiểm đẩy cao đội hình. Trong khi đó, U19 Sông Lam Nghệ An chọn lối đá phòng ngự phản công để tiếp cận trận đấu.

Với cách đá này, nên trong hiệp 1, không nhiều cơ hội được hai đội tạo ra. Và phải chờ đến những giây phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, U19 Sông Lam Nghệ An mới khai thông được thế bế tắc.

Từ tình huống ném biên cực mạnh của Tấn Minh, đưa bóng đến chính giữa khung thành của PVF, khiến cho tiền vệ Lê Nguyễn Quốc Trung (PVF) đánh đầu phản lưới nhà, mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định thay đổi chiến thuật khi yêu cầu các học trò kiểm soát bóng và làm chủ thế trận. Chính vì vậy, U19 Sông Lam Nghệ An đã tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành của đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã đến khi ở phút 68 của trận đấu, U19 PVF bất ngờ ghi được bàn thắng gỡ hòa. Từ tình huống đá phạt chếch bên cánh trái, đồng đội đưa bóng về phía cột 2, tiền đạo Hoàng Anh (PVF) băng vào dũng mãnh, đệm lòng làm tung lưới thủ môn Bảo Ngọc.

Chưa dừng lại ở đó, cũng từ tình huống cố định, bóng được đưa về khu vực cấm địa của Sông Lam Nghệ An, một cầu thủ bên phía đội khách đã phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo ý kiến trọng tài biên, trọng tài chính đã cho PVF được hưởng quả đá phạt đền, trong sự phản ứng gay gắt từ Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, trên chấm 11m, Lê Anh Đức đã không thể chiến thắng được thủ môn Bảo Ngọc (SLNA). Những phút cuối, thế trận đã diễn ra khá cân bằng và không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Như vậy, tỷ số 1-1 là kết quả chung cuộc của trận đấu giữa chủ nhà U19 PVF và U19 Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là tỷ số tạo nên nhiều thuận lợi cho 2 đội trong hành trình tìm kiếm chiếc vé vào chơi vòng chung kết./.