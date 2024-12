Thể thao Nhận diện đối thủ của U19 Sông Lam Nghệ An tại vòng loại Sau lượt đấu thứ 2, với màn trình diễn của các đội, người hâm mộ không khó để nhận diện đối thủ chính của U19 Sông Lam Nghệ An ở bảng B vòng loại U19 Quốc gia 2025.

Khẳng định sức mạnh

Tại lượt đấu đầu tiên, U19 Sông Lam Nghệ An khẳng định đẳng cấp vượt trội khi giành chiến thắng 3-0 trước U19 Công an Hà Nội. Tại trận đấu đó, U19 Sông Lam Nghệ An sử dụng sơ đồ 3-5-2 đã phô diễn lối chơi tấn công đầy biến hóa. Trong đó, cánh phải nơi có sự tham gia của Nguyễn Tấn Minh được chọn là phương án tấn công chủ lực của đội bóng xứ Nghệ. Sự năng nổ, linh hoạt, tốc độ của tiền vệ mang áo số 12 (U19 Sông Lam Nghệ An) đã giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng tạo ra sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành của đối phương. Và cũng chính Tấn Minh là tác giả của 2 pha kiến tạo giúp U19 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm 3-0 trước U19 Công an Hà Nội.

Đội hình U19 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, phương án lên bóng ở trung lộ nơi có sự kết hợp giữa Quốc Hòa, Văn Khánh và Trọng Sơn đã mang đến sự khó lường cho đối thủ. Sự cơ động trong cách di chuyển theo hình tam giác của 3 mũi nhọn này khiến cho Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc khắc chế. Đây cũng là cách "đánh" giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng tạo ra vô số cơ hội trước khung thành của Vũ Tuấn Anh (U19 Công an Hà Nội). Trong đó, Quốc Khánh đã sở hữu 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Bước sang lượt trận thứ 2, U19 Sông Lam Nghệ An gặp Zantino Vĩnh Phúc, đội bóng được đánh giá là yếu nhất ở bảng đấu này. Trước đó, U19 Zantino Vĩnh Phúc đã để thua trắng bụng 0-4 trước U19 Phù Đổng Ninh Bình. Gặp đội lót đường tại bảng đấu, đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng thử nghiệm nhân sự và chiến thuật mới.

Tiền vệ Trần Quốc Hòa, mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Huy Hoàng. Ảnh: Đức Anh

Trong đó, huấn luyện viên Huy Hoàng lần đầu tiên sử dụng sơ đồ 4-3-3 để tiếp cận trận đấu. Đồng thời nhà cầm quân xứ Nghệ cũng áp dụng việc xoay tua cầu thủ. Hàng loạt nhân sự mới đã có mặt trong đội hình xuất phát ở cuộc chạm trán với Vĩnh Phúc. Cụ thể như Hồ Long Vũ, Lê Quang Sâm, Trần Phúc Tá, Hồ Hữu Nhật Sang, Mai Gia Bảo được ra sân chính thức.

Tuy nhiên, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn khẳng định được đẳng cấp vượt trội khi tạo ra vô số cơ hội trước khung thành của đội bóng đến từ U19 Zantino Vĩnh Phúc. Tiếc rằng, tất cả các pha hãm thành của U19 xứ Nghệ đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng ngay trong 45 phút đầu tiên.

Nhận thấy cần có thêm chất xúc tác cho hàng công, nên ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã tung một số trụ cột vào sân. Lập tức, U19 Sông Lam Nghệ An có được điều mình cần khi khai thông được thế bế tắc.

Từ đường tấn công bên cánh phải, Tấn Minh căng ngang thuận lợi để Trọng Sơn mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đến giúp cho U19 Sông Lam Nghệ An thi đấu hưng phấn hơn, khiến cho hàng thủ của Zantino Vĩnh Phúc trở nên rối loạn.

Để rồi sau đó, các cầu thủ xứ Nghệ liên tục "dội bom" lên khung thành của đối phương. Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tấn Minh và Trần Quốc Hòa thi nhau "nổ súng". Xen giữa là bàn đốt lưới nhà của thủ môn Nguyễn Văn Kỳ. Kết quả 5-0 nghiêng về U19 Sông Lam Nghệ An là lời khẳng định cho sức mạnh vượt trội của đội bóng này trước Zantino Vĩnh Phúc.

Với chiến thắng đậm đà đó giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng chiếm ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Cũng sau lượt trận này, dần lộ diện những đối thủ có thể cạnh tranh chiếc vé dự vòng chung kết cùng U19 Sông Lam Nghệ An.

Lộ diện đối thủ

Sau 2 lượt trận, hiện U19 Sông Lam Nghệ An và U19 PVF đang có được 6 điểm, nhưng U19 Sông Lam Nghệ An tạm xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, không phải dựa vào điểm số để vội vàng nhận diện sức mạnh của U19 PVF. Mà trên thực tế, PVF đang sở hữu một lực lượng khá mạnh ở mùa giải năm nay. Trong số đó, phải nói đến sự có mặt của Nguyễn Lê Phát, Bùi Hoàng Sơn, Mạnh Dũng... Những mũi nhọn này của PVF vừa có được thể hình lý tưởng, vừa thể hiện được khả năng chuyên môn cao. Bên cạnh đó, với triết lý kiểm soát bóng, PVF đang cho thấy sự đĩnh đạc của mình so với những đối thủ trong cùng bảng đấu.

Như vậy, có thể khẳng định, U19 PVF là đối thủ cứng cựa nhất của U19 Sông Lam Nghệ An tại vòng loại năm nay.

Đối thủ tiếp theo mà U19 Sông Lam Nghệ An cũng phải hết sức cẩn trọng đó chính là đội bóng U19 Hoài Đức. Như đã đề cập, U19 Hoài Đức thực chất mượn quân từ U19 Thanh Hóa. Chính vì vậy, đội bóng này sở hữu lực lượng có chiều sâu và trình độ khá đồng đều. Dù để thua đậm trước chủ nhà PVF, nhưng U19 Hoài Đức đã nhanh chóng lấy lại vị thế khi thắng U19 Phù Đổng Ninh Bình ở lượt đấu thứ 2. Hiện U19 Hoài Đức đang có được 3 điểm cùng Phù Đổng Ninh Bình nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại nên tạm xếp thứ 4.

U19 SLNA cần cẩn trọng trước đội bóng U19 Hoài Đức. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu tiếp theo, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp chính đối thủ Hoài Đức. U19 Sông Lam Nghệ An cần phải thận trọng trước đội bóng này, nếu không muốn gặp khó trong chặng đường còn lại.

Giải quyết được bài toán mang tên U19 Hoài Đức, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ dễ thở hơn trên con đường chinh phục chiếc vé dự vòng chung kết. Người hâm mộ hy vọng U19 Sông Lam Nghệ An sẽ có được đấu pháp hợp lý, sự điềm tĩnh trong thi đấu, qua đó thực hiện được mục tiêu đã định sẵn từ đầu giải./.