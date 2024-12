Thể thao Thử thách đầu tiên của U19 Sông Lam Nghệ An tại Giải Quốc gia 2025 Chạm trán với U19 Công an Hà Nội là thử thách đầu tiên của U19 Sông Lam Nghệ An trên con đường tìm kiếm chiếc vé dự vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2025.

Sự chuẩn bị của U19 Sông Lam Nghệ An

Trước khi bước vào chu kỳ tập luyện cường độ cao để chuẩn bị cho Giải U19 Quốc gia 2025, phần lớn các cầu thủ thuộc đội U19 Sông Lam Nghệ An có cuộc tập dượt bổ ích khi tham gia Giải hạng Ba Quốc gia dưới hình thức đầu quân cho Đội trẻ PVF-CAND.

Qua giải đấu này, đoàn quân do huấn luyện viên Nguyễn Xuân Hiếu dẫn dắt được tham gia nhiều trận đấu có tính quyết liệt cao. Đây là điều kiện thuận lợi để các cầu thủ trẻ của U19 Sông Lam Nghệ An cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước thềm Giải U19 Quốc gia 2025.

Gần 20 cầu thủ tại đội U19 SLNA được tham gia giải hạng Ba cùng Đội trẻ PVF-CAND. Ảnh: FBNV

Nói về lợi ích khi cho PVF-CAND mượn quân, ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chia sẻ: "Khi các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An được tham gia giải hạng Ba, là cơ hội để họ được cọ xát, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Ngoài ra, việc được thi đấu tại giải này như là đợt tập huấn cho Đội U19 Sông Lam Nghệ An để chuẩn bị cho Giải U19 Quốc gia 2025".

Trải qua 7 trận đấu, gần 20 cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An đã góp công lớn giúp Đội trẻ PVF-CAND thăng hạng thành công.

Sau khi trở về từ giải đấu đó, U19 Sông Lam Nghệ An đã bước vào chu kỳ tập luyện nước rút để chuẩn bị cho Giải U19 Quốc gia 2025. Trong đó, Đội U19 Sông Lam Nghệ An năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng cùng 3 trợ lý là ông Nguyễn Xuân Hiếu (HLV Trưởng Đội trẻ PVF-CAND), Nguyễn Hồng Việt và Trần Thế Luận.

Cũng để chuẩn bị cho giải đấu, huấn luyện viên Huy Hoàng đã triệu tập 25 cầu thủ, trong đó nổi bật có thủ môn Bảo Ngọc; hậu vệ Hoàng Minh Hợi, Nguyễn Tấn Minh, Lê Tấn Dũng; tiền đạo Trần Quốc Hòa, Trương Văn Tấn Sang, tiền vệ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Trọng Sơn...

Tiền đạo Trần Quốc Hòa được hy vọng sẽ thi đấu tốt ở vòng loại. Ảnh: Đức Anh

Qua quan sát tại các buổi tập của U19 Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng thường sử dụng sơ đồ 3-5-2 để áp dụng cho các học trò. Trong đó, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ thường xuyên chú trọng đến sự cơ động nơi hành lang hai cánh, được xem là cầu thủ wing-back, là một phiên bản khác của một hậu vệ biên thông thường, đặt nặng nhiệm vụ tấn công hơn.

Chiến thuật này sẽ giúp U19 Sông Lam Nghệ An có sức công phá mạnh mẽ ở hai biên, từ đó mở ra nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối phương.

Qua hơn 1 tháng rèn quân, các cầu thủ xứ Nghệ từng bước thấm nhuần triết lý chơi bóng của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng và sẵn sàng cho trận đấu mở màn của vòng loại U19 Quốc gia 2025.

Thử thách đầu tiên

Tham gia vòng loại U19 Quốc gia 2025, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B cùng với các đội: U19 Công an Hà Nội, U19 Hoài Đức, U19 Phù Đổng Ninh Bình, U19 Zantino Vĩnh Phúc và U19 PVF.

Tại vòng loại, U19 Sông Lam Nghệ An gặp U19 Công an Hà Nội. Đây là đội bóng không thật sự đáng gờm. Bởi tuyến trẻ của câu lạc bộ ngành Công an chỉ mới thành lập và chưa có thành tích nổi bật tại các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Chính vì vậy, rất khó để có thể so sánh chiều sâu lực lượng của U19 Công an Hà Nội với U19 Sông Lam Nghệ An.

Các cầu thủ U19 SLNA tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U19 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh

Mới đây, trong cuộc chạm trán với U19 ngành Công an, với đẳng cấp hoàn toàn vượt trội, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng đậm 4-0.

Chính vì vậy, có thể khẳng định nếu U19 Sông Lam Nghệ An sớm bắt nhịp với guồng quay giải đấu thì không khó để giành được một khởi đầu suôn sẻ trong mùa giải mới.

Huấn luyện viên Huy Hoàng đánh giá: "U19 Công an Hà Nội tham gia giải lần này có lực lượng tương đối đồng đều và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, xét về chất lượng của từng cầu thủ, thì U19 Sông Lam Nghệ An có phần nhỉnh hơn. Nếu đội bóng này không được tăng cường thêm lực lượng, chúng tôi có cơ sở để tin rằng U19 Sông Lam Nghệ An sẽ giành kết quả khả quan trong ngày khai màn Vòng loại U19 Quốc gia 2025".

Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Ngày 22/12, U19 Sông Lam Nghệ An có trận đấu mở màn gặp U19 Công an Hà Nội trên sân vận động PVF.