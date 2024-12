Thể thao U19 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Công an Hà Nội Tại trận đấu mở màn bảng B, Vòng loại Giải U19 Quốc gia 2025 diễn ra trên sân vận động PVF, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Công an Hà Nội.

Tham gia vòng loại U19 Quốc gia 2025, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B cùng với các đội: U19 Công an Hà Nội, U19 Hoài Đức, U19 Phù Đổng Ninh Bình, U19 Zantino Vĩnh Phúc và U19 PVF.

Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: Đức Anh

Tại trận đấu mở màn, U19 Sông Lam Nghệ An có cuộc chạm trán với U19 Công an Hà Nội. Đây là 1 trong 4 đội bóng có khả năng cạnh tranh chiếc vé dự vòng chung kết. Chính vì vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đặt quyết tâm rất lớn trong trận đấu khởi đầu mùa giải mới.

Để giành được kết quả thuận lợi, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã tung ra sân đội hình được xem là mạnh nhất mà đội nhà có được tại vòng loại này.

Văn Tâm ghi bàn thắng mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Cụ thể: Người trấn giữ khung thành cho U19 Sông Lam Nghệ An là thủ môn Bảo Ngọc. Bộ ba trung vệ gồm: Nguyễn Văn Tâm, Trần Đông Thức, Lê Tấn Dũng; chơi ở hành lang hai cánh là Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Anh Dũng; bộ ba tiền vệ gồm: Vương Quốc Dũng, Trần Quốc Hoà, Nguyễn Văn Linh; tiền đạo là Nguyễn Trọng Sơn và Nguyễn Quốc Khánh.

Tinh thần quyết tâm của U19 Sông Lam Nghệ An được cụ thể hoá ngay khi bóng lăn trên sân vận động PVF. Các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng kiểm soát hoàn toàn thế trận và chủ động gây sức ép lên phần sân của U19 Công an Hà Nội. Hành lang hai cánh là phương án tấn công chủ lực của U19 Sông Lam Nghệ An.

Trong đó, ở phút thứ 3, Trần Quốc Hòa thực hiện pha đột phá ở trung lộ, rồi tung cú sút trái phá, nhưng bóng đi chệch khung thành của thủ môn Vũ Tuấn Anh (Công an Hà Nội).

Quốc Khánh mang đến dấu ấn đậm nét trong trận đấu này khi sở hữu một bàn thắng và 1 kiến tạo. Ảnh: Đức Anh

Sau nhiều pha hãm thành liên tục, đến phút thứ 9, từ pha đá phạt cố định lệch bên cánh phải của Tấn Minh, trung vệ Nguyễn Văn Tâm bật cao đánh đầu chéo góc, hạ gục thủ thành Vũ Tuấn Anh, mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thắng, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì thế chủ động, khi tổ chức nhiều pha lên bóng đầy chất lượng. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng phải chờ đến phút 42 mới nhân đôi được cách biệt.

Từ pha lên bóng bên cánh phải, Tấn Minh thả bóng vừa tầm, để Phạm Quốc Khánh xử lý gọn ghẽ trước khi tung cú sút sệt chéo góc làm tung lưới thủ môn Vũ Tuấn Anh.

Bước sang hiệp 2, với đẳng cấp vượt trội, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận.

Phút 55, các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng tiếp tục nới rộng khoảng cách, khi ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-0. Bàn thắng xuất phát sau hàng loạt pha phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh phải, Quốc Khánh đưa bóng xuống đáy biên rồi căng ngang để Tấn Dũng băng vào đánh đầu làm tung lưới U19 Công an Hà Nội.

Trọng Sơn có màn thể hiện ấn tượng. Ảnh: Đức Anh

Về cuối trận, U19 Sông Lam Nghệ An còn tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành của Vũ Tuấn Anh, nhưng đều bất thành. Tỷ số 3-0 nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng là kết quả chung cuộc của trận đấu này.

Như vậy, U19 Sông Lam Nghệ An đã có khởi đầu suôn sẻ trên hành trình tìm kiếm chiếc vé vào chơi vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2025.