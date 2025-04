Thể thao Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ trước trận đấu trên sân Thống Nhất Trước thềm trận đấu quan trọng tại vòng 7 V-League 2024/25, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An – ông Phan Như Thuật đã có những chia sẻ về cuộc đối đầu với CLB TP. Hồ Chí Minh.

Các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật thể hiện quyết tâm giành điểm số tối đa trước trận đấu với CLB TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Theo ông Phan Như Thuật, trận đấu này mang tính chất quyết định trong cuộc đua trụ hạng, không chỉ đối với Sông Lam Nghệ An mà còn với cả CLB TP. Hồ Chí Minh. "Đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội, vì vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để đạt kết quả tốt nhất", HLV Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh.

Một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến trận đấu là sự khác biệt về thời tiết giữa Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo HLV Phan Như Thuật, điều này chỉ là một yếu tố nhỏ. Để giúp các cầu thủ thích nghi nhanh chóng, đội bóng đã di chuyển sớm vào miền Nam nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trận đấu. "Chúng tôi hiểu rằng thời tiết miền Nam nắng nóng có thể ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng sẽ duy trì phong độ ổn định và thi đấu hiệu quả".

HLV trưởng Sông Lam Nghệ An cũng đánh giá cao đối thủ: "CLB TP. Hồ Chí Minh có phong độ sân nhà khá tốt, là một tập thể đồng đều và luôn thi đấu quyết tâm khi được chơi trên sân Thống Nhất. Tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu cân tài cân sức. Họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có khả năng kiểm soát bóng tốt, vì vậy, chúng tôi cần duy trì sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu".

Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An – ông Phan Như Thuật. Ảnh: Đức Anh

Sông Lam Nghệ An hiện đang trong cuộc đua trụ hạng căng thẳng, vì vậy, mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng. "Chúng tôi xác định đây là một trận đấu mang tính then chốt của Sông Lam Nghệ An trong hành trình tìm kiếm chiếc vé trụ hạng. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đều đặt quyết tâm cao độ để mang về kết quả có lợi nhất", ông Phan Như Thuật khẳng định.

Một điểm tựa quan trọng cho Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này chính là sự ủng hộ của người hâm mộ tại khu vực phía Nam. Ông Phan Như Thuật gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên sẽ tiếp lửa cho đội bóng ở trận đấu sắp tới và khẳng định Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu hết mình để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. "Chúng tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành của người hâm mộ SLNA. Những tiếng hò reo trên khán đài sân Thống Nhất ở trận đấu tới chính là động lực để các cầu thủ thi đấu với tinh thần cao nhất".

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và CLB TP. Hồ Chí Minh tại vòng 7 V-League 2024/25 hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu kịch tính, hấp dẫn. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần quyết tâm, Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu có một trận đấu thành công, mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Trận đấu giữa CLB TP. Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 6/4, trên sân vận động Thống Nhất.