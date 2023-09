Hưng Nguyên đoàn kết, vượt khó, tạo bước phát triển toàn diện

Bên cạnh những dấu ấn nổi bật trên bức tranh về kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến. Chất lượng giáo dục mũi nhọn nằm trong tốp đầu của tỉnh. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên cho biết: Những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng, củng cố niềm tin để địa phương phấn đấu đến năm 2025, Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, nông thôn đổi mới, đô thị văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.