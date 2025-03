Công nghệ Hướng dẫn cách chèn link hình ảnh vào Excel Việc chèn link hình ảnh vào Excel sẽ giúp người xem chuyển tới trang web chứa hình ảnh một cách nhanh chóng nếu nhấn chuột vào link đó. Bạn cũng có thể chèn một hoặc hàng loạt hình ảnh vào ô Excel khi cần làm bảng danh sách kèm hình ảnh.

Hướng dẫn cách chèn link vào hình ảnh có sẵn trong Excel

Bước 1: Để chèn link ảnh vào Excel, đầu tiên thì các bạn cần mở trang web chứa hình ảnh bạn cần chèn link vào Excel lên. Sau đó các bạn nhấn chuột phải vào ảnh đó rồi chọn Sao chép địa chỉ hình ảnh.

Bước 2: Tiếp theo, các bạn mở file Excel cần chèn link ảnh lên. Sau đó các bạn nhấn chuột phải vào vị trí muốn chèn link ảnh. Thanh cuộn hiện ra thì các bạn chọn mục Link.

Bước 3: Lúc này, hộp thoại Insert Hyperlink hiện ra. Các bạn nhấn chọn vào mục Existing File or Web Page. Sau đó chuyển sang cột menu bên cạnh và nhấn chọn vào mục Browsed Pages. Lúc này bạn cần dán link hình ảnh đã sao chép vào phần Address. Nhập xong nhấn OK để tiến hành chèn link hình ảnh.

Bước 4: Sau khi chèn link thành tcông, các bạn di chuyển chuột tới vị trí ô đã được chèn link thì đường dẫn của ảnh sẽ hiện ra.

Nếu bạn muốn mở hình ảnh đó lên thì chỉ cần nhấn chuột trái vào link đó. Trang web chứa ảnh đó sẽ được mở ra một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn cách chèn link hình ảnh vào Excel bằng VBA

Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở Visual Basic for Applications (VBA) Editor.

Vào Insert > Chọn Module.

Nhập đoạn mã VBA sau vào module mới:

Sub InsertImageFromURL() Dim ws As Worksheet Dim imageURL As String Dim pic As Object Dim rng As Range ' Chọn sheet và ô chứa URL ảnh Set ws = ActiveSheet Set rng = ws.Range("A1") ' Thay A1 bằng ô chứa đường link ảnh ' Lấy đường dẫn ảnh từ ô imageURL = rng.Value ' Kiểm tra nếu ô có URL hợp lệ If imageURL = "" Then MsgBox "Ô không chứa đường link hình ảnh!", vbExclamation, "Lỗi" Exit Sub End If ' Thêm ảnh vào Excel Set pic = ws.Pictures.Insert(imageURL) ' Căn chỉnh kích thước ảnh theo ô With pic .ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse .Left = rng.Left .Top = rng.Top .Width = rng.Width .Height = rng.Height End With ' Giải phóng bộ nhớ Set pic = Nothing Set ws = Nothing Set rng = Nothing End Sub

Đặt đường link ảnh vào ô A1 (hoặc ô khác, nhưng phải sửa lại rng = ws.Range("A1") trong code).

Quay lại cửa sổ Excel, nhấn Alt + F8, chọn InsertImageFromURL, rồi nhấn Run.

Hình ảnh sẽ tự động được tải về và hiển thị trong ô A1.

Mã VBA này hoạt động trên Excel 2016 trở lên.

Nếu muốn hình ảnh tự động hiển thị khi nhập link, có thể gán macro vào Worksheet_Change để chạy tự động.